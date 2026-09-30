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Tulipány: Kdy je vysadit a jak si práci chytře usnadnit

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Dennívýzva
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Tulipány patří mezi cibuloviny, které na podzim vysazujeme. Od září až do listopadu se do toho můžete pustit, a to podle počasí a teploty půdy. Chcete totiž, aby cibulky stihly zakořenit ještě předtím, než přijdou silné mrazy. Na druhou stranu si musíte dát pozor na vysoké teploty, které by mohli způsobit předčasné rašení. Pokud je zemina příliš mokrá, raději pár dní počkejte – cibulky by v přemokřené půdě mohly začít zahnívat. Jak si celou práci s cibulkami usnadnit?
Tulipány

Tulipány

Zdroj: Foto: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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