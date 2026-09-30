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Téměř sto tun zeminy pro vzácné rostliny. V Polabí vznikla písečná duna

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Písečná duna uprostřed Polabí? V Kostelní Lhotě na Nymbursku vzniklo místo, které připomíná mizející podobu české krajiny a zároveň dává novou šanci ohroženým rostlinám. Jeho hlavní obyvatelkou má být kostřava písečná. Na vytvoření vhodných podmínek pro její růst bylo potřeba téměř sto tun speciální písčité zeminy. Duna je otevřena veřejnosti, takže můžete sledovat, jak se bude postupně proměňovat.
Písečná duna

Písečná duna

Zdroj: Ahmad Tea
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.09.2026 09:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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