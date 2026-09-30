Téměř sto tun zeminy pro vzácné rostliny. V Polabí vznikla písečná duna

Písečná duna uprostřed Polabí? V Kostelní Lhotě na Nymbursku vzniklo místo, které připomíná mizející podobu české krajiny a zároveň dává novou šanci ohroženým rostlinám. Jeho hlavní obyvatelkou má být kostřava písečná. Na vytvoření vhodných podmínek pro její růst bylo potřeba téměř sto tun speciální písčité zeminy. Duna je otevřena veřejnosti, takže můžete sledovat, jak se bude postupně proměňovat.
Kostřava písečná z české krajiny mizí spolu s otevřenými písčinami, na něž je vázaná. Nová umělá duna v Kostelní Lhotě jí má nabídnout další domov. Jedná se o první projekt tohoto typu realizovaný v České republice. Vznikl díky spolupráci Botanické zahrady Praha, obce Kostelní Lhota a značky Ahmad Tea v rámci projektu Vracíme do přírody.
Písečné duny přitom byly v minulosti její přirozenou součástí. V Polabí souvisel jejich vznik s pískem ukládaným v okolí řek. Jenže otevřených písčin dnes bohužel zůstává minimum. Řada původních stanovišť byla zalesněna, zastavěna nebo vytěžena. Spolu s nimi mizí i rostliny, které jinde vhodné podmínky nenacházejí.
Z tisíce semen jen několik rostlin
O návrat kostřavy písečné i dalších ohrožených druhů se tedy starají odborníci z Botanické zahrady Praha. Zahrada má speciální zázemí pro množení a uchovávání semen. Ani s touto péčí však není úspěch samozřejmostí: z každého tisíce vysetých semen se ujme jen několik rostlin. Každá z nich je podle odborného garanta projektu Vlastika Rybky malým vítězstvím a nadějí pro další přežití těchto druhů v české krajině.
„Duna v Kostelní Lhotě ukazuje lidem, jak vypadá přirozené prostředí písčin a jaké jsou typické rostliny, které v nich rostou. Ještě důležitější ale je, že díky získaným prostředkům můžeme pro kostřavu a další ohrožené druhy systematicky vyhledávat vhodná místa ve volné přírodě a znovu je tam vysazovat a vracet,“ vysvětluje RNDr. Vlastik Rybka, Ph.D., odborný garant projektu Vracíme do přírody z Botanické zahrady Praha.
Foto: Se svolením společnosti Ahmad Tea
Téměř sto tun zeminy a péče místních dětí
Vytvořit nové stanoviště znamenalo podle obce dopravit do Kostelní Lhoty téměř sto tun speciální písčité zeminy. Právě ta má umožnit vznik podmínek vhodných pro vzácné rostliny. O dunu se bude spolu s obcí starat také místní základní škola, zapojit se mohou i další zájmové skupiny.
„Chceme, aby duna nebyla jen místem, kam se lidé přijdou podívat na vzácné rostliny. Máme zájem, aby se do její péče zapojili také místní. Děti si tak mohou na konkrétním místě vyzkoušet, jak se o přírodu pečuje a proč má smysl chránit i rostliny, kterých si člověk při běžné procházce možná ani nevšimne,“ upřesňuje starosta Kostelní Lhoty Tomáš Drobný.
Na návrat rostlin přispívají i milovníci čaje
Projekt Vracíme do přírody podporuje značka Ahmad Tea od roku 2024. Z každého prodaného balení čajů edice Wild Garden na něj přispívá 10 Kč. Celkem se na projekt podařilo vybrat již 1 146 000 Kč.
„Jsme rádi, že můžeme ukázat, jak lze konkrétně pomáhat krajině. Máme před sebou ale ještě mnoho práce, protože kostřava zdaleka není jediným druhem, který si zaslouží naši pomoc. Chceme, aby smysl našich čajů nekončil dopitím posledního šálku. Každé balení Wild Garden Botanica představuje příspěvek, který pomáhá uskutečnit skutečnou změnu v české krajině,“ vysvětluje Pavlína Barker, marketingová ředitelka značky Ahmad Tea pro Českou republiku a Slovensko.
Tip na výlet za rostlinami i příběhem krajiny
Kostelní Lhota získala titul Vesnice roku v roce 2022 a Evropskou cenu obnovy vesnice za rok 2024. Nyní nabízí další důvod k návštěvě, a to novou písečnou dunu, která je otevřena veřejnosti.
Pokud vás zajímají rostliny a jejich přirozené prostředí, můžete se sem vydat podívat, jak vypadala část české krajiny v minulosti. Při dalších návštěvách pak můžete sledovat proměny duny i to, jak se zde ohroženým rostlinám daří.
Zdroje info: Autor, RNDr. Vlastik Rybka, Ph.D., Pavlína Barker, Tomáš Drobný
Náhledové foto a fotogalerie: Se svolením společnosti Ahmad Tea
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