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Co se spadaným listím? Poslouží jako dekorace i mulč

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Dennívýzva
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Spadané listí je symbolem podzimu a jeho shrabování patří mezi rutinní práce. Co ale potom s ním? Pokud listí není příliš, můžete jej klidně nechat ležet na záhonech. Při rozkladu dokonce obohatí půdu o významné živiny. V případě, že je listí více nebo jeví znaky houbových chorob, v zahradě ho rozhodně ležet nenechávejte.
hrabání listí

hrabání listí

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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