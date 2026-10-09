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Našla se matka mrtvého novorozence z kontejneru na Semilsku

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Dennívýzva
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Kriminalisté dopadli matku mrtvého novorozence, jehož tělo bylo 13. září nalezeno v kontejneru na tříděný odpad v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Žena byla…
mimino1

mimino1

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:00

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