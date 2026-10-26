RegioJet vyhrál další soutěž na vlaky v kraji. Má jezdit z Hradce do dalších měst

Změna se má dotknout spojů, kterými lidé dojíždějí do práce, do škol i za službami. RegioJet uspěl v krajské soutěži, do jejíhož závěru se dostali dva dopravci. Jeho nabídku vyhodnotila komise jako ekonomicky výhodnější a výběr nyní schválila rada kraje.
Většinu osobní železniční dopravy v regionu dnes zajišťují České dráhy. Jejich současná desetiletá smlouva s krajem skončí v roce 2031. Na vybraných tratích má poté provoz převzít RegioJet, a to až do prosince 2046.
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„Naším cílem je zajistit dlouhodobě stabilní a kvalitní dopravní obslužnost, která bude odpovídat potřebám obyvatel našeho kraje,“ uvedl první náměstek hejtmana pro dopravu Jan Jarolím.
Kterých spojení se změna týká
Připravovaná smlouva zahrnuje vybrané tratě v Královéhradeckém kraji a některé úseky v sousedním Pardubickém kraji.
Těžiště provozu bude na spojeních:
- Hradec Králové – Letohrad
- Hradec Králové – Solnice
- Hradec Králové – Rokytnice v Orlických horách
- Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou – Nový Bydžov
- Hradec Králové – Jaroměř
- Dobruška – Choceň
- Hronov – Choceň
Podle plánovaného harmonogramu by RegioJet vyjel při celostátní změně jízdních řádů v prosinci 2031.
Nabídka je o 2,5 miliardy nižší než původní odhad
Kraj zahájil soutěž letos v únoru. Nejprve obdržel čtyři předběžné nabídky, po jednáních o podmínkách a upřesnění provozu podali konečné nabídky dva dopravci. Hodnoticí komise je posoudila 21. října.
Podle kraje je výsledná nabídka RegioJetu o více než 18 procent nižší než předpokládaná hodnota zakázky. Rozdíl činí přibližně 2,5 miliardy korun.
Konečný účet se může změnit
RegioJet nabídl patnáctiletý provoz za 10,9 miliardy korun bez DPH. Konečné náklady kraje ale ovlivní například počet objednaných spojů, příjmy z jízdného nebo vývoj cen.
Smlouva bude nastavena tak, že vývoj příjmů z jízdného půjde na účet kraje. Pokud budou tržby nižší, finanční dopad ponese objednatel dopravy. Při vyšších tržbách z nich bude naopak těžit.
Na financování chce kraj vedle vlastního rozpočtu využít i státní program TRANSGov, který podporuje modernizaci a ekologizaci veřejné dopravy. S vybraným dopravcem nyní plánuje uzavřít smlouvu.
Petice proti RegioJetu
Výběr RegioJetu přichází v době sporů o jeho plánované převzetí rychlíkové linky R10 z Prahy přes Hradec Králové do Trutnova od prosince 2028. Proti změně vznikla petice za zachování Českých drah, která získala necelé tři tisíce podpisů. Její autor upozorňuje na obavy o kvalitu spojení i budoucnost zaměstnanců.