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RegioJet vyhrál další soutěž na vlaky v kraji. Má jezdit z Hradce do dalších měst

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Regionálními vlaky mezi Hradcem Králové a Letohradem, Solnicí nebo Novým Bydžovem mají od prosince 2031 jezdit cestující s RegioJetem. Kraj ho vybral pro patnáctiletý provoz v jižní části regionu. Nabídka činí 10,9 miliardy korun bez DPH, smlouva zatím uzavřená není.
RegioJet vyhrál další soutěž na vlaky v kraji. Má jezdit z Hradce do dalších měst

RegioJet vyhrál další soutěž na vlaky v kraji. Má jezdit z Hradce do dalších měst

Zdroj: VagonWEB
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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