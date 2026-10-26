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Poslal intimní fotky a pak přišlo vydírání. Policie řešila dva případy z jižní Moravy

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Dennívýzva
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Intimní fotografie se staly nástrojem vydírání ve dvou případech, kterými se o víkendu zabývali jihomoravští policisté. Pachatelé po mužích požadovali peníze a hrozili jim zveřejněním snímků nebo oznámením celé věci policii a jejich blízkým.
Poslal intimní fotky a pak přišlo vydírání. Policie řešila dva případy z jižní Moravy

Poslal intimní fotky a pak přišlo vydírání. Policie řešila dva případy z jižní Moravy

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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