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Kultura Spolu, bezpečnost STAN. Při koaličním vyjednávání v Praze už rozdali gesce

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Zástupci vítězného STAN, druhého Spolu a třetí Prahy sobě jednali o možné koalici ve vedení Prahy. Rozdělili si u toho i gesce, STAN má v radě hlavního města dostat pět postů, Spolu čtyři a Praha sobě dvě.
Kultura Spolu, bezpečnost STAN. Při koaličním vyjednávání v Praze už rozdali gesce

Kultura Spolu, bezpečnost STAN. Při koaličním vyjednávání v Praze už rozdali gesce

Zdroj: Eva Hradilová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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