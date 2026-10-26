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Seniorka upadla v bytě a nemohla vstát. Na pomoc spěchali strážníci i hasiči

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Dennívýzva
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Dramatické chvíle prožila třiaosmdesátiletá žena v Pardubicích, která ve svém bytě v sedmém patře upadla tak nešťastně, že se nedokázala sama zvednout. Naštěstí se…
Záchrana seniorky z bytu_Pardubice

Záchrana seniorky z bytu_Pardubice

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 15:10

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