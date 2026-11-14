Narwal Flow 2: tichý luxus, který si rozumí i se psem

Když si manželka s dětmi prosadili pejska, bylo mi jasné, že s ním do domu dorazí i chlupy a bláto z procházek. Robotický vysavač se tak z „hezké hračky“ rázem stal nutností. Narwal Flow 2 přišel v pravou chvíli – sliboval, že bude tichý, chytrý a že si s mazlíčky v domácnosti poradí. Jak to dopadlo v praxi?
Co je zač ten Narwal?
Pokud jste o značce Narwal dosud neslyšeli, nejste sami. U nás je to zatím spíš novinka, ve světě ale patří ke špičce. Jde o čínskou firmu ze Šen-čenu, založenou v roce 2016 – a než mávnete rukou nad „další čínskou značkou“, vězte, že právě čínští výrobci jako Roborock nebo Dreame dnes v robotických vysavačích udávají tempo. Narwal si mezi nimi vybudoval jasnou pozici: jako první na světě přišel s robotem, jehož stanice sama myje mopy, a vytírání zůstalo jeho hlavní specialitou dodnes. Značce důvěřují přes 4 miliony uživatelů ve 30 zemích a za sebou má ocenění jako CES Innovation Awards, Red Dot Design Award nebo zařazení mezi nejlepší vynálezy roku podle magazínu TIME. Flow 2 je její aktuální vlajková loď, představená na letošním veletrhu CES.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Design, který se nemusí schovávat
Testovali jsme černou variantu a řeknu to rovnou: vypadá fakt luxusně. Tmavý povrch, skleněný horní ovládací panel a chromované detaily působí spíš jako prémiová elektronika než jako uklízecí spotřebič. Největší show ale přijde, když robot zaparkuje v doku. Rozsvítí se decentní ambientní světlo, které efektně nasvítí víko robota – stanice pak vypadá spíš jako designový doplněk než jako „garáž“ pro vysavač.
Narwal navíc schoval navigační LiDAR modul dovnitř těla, takže robot nemá na hřbetě obvyklou „věžičku“. Díky tomu měří na výšku jen 9,5 cm a zajede i pod nízké pohovky a postele.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Vybalování: jedna malá záhada
Balení je bohaté – kromě robota a stanice v něm najdete i prachový sáček, inhibitor vodního kamene, náhradní filtr a nádobku s čisticím prostředkem. Právě ta mi ale dala zabrat. Obsah krabice je velmi systematicky řešený, nádobku jsem přesto dlouho nemohl najít. Nakonec se ukázalo, že je schovaná v nádrži na čistou vodu. Nejsem si jistý, jestli je to to pravé místo, zvlášť když v balení je přesně tvarovaná dělící krabička, do které by se nádobka krásně vešla.
Technické parametry
|Parametr
|Hodnota
|Sací výkon
|31 000 Pa
|Baterie
|7 000 mAh
|Výdrž
|až 90 minut
|Doba nabíjení
|150 minut
|Hlučnost vysávání
|≤ 57 dB, vytírání ≤ 60 dB
|Navigace
|LiDAR + duální kamera
|Mop
|Pásový, přítl. 12 N, boční výsuv až 48 mm
|Zvedání mopu na koberci
|12 mm
|Praní / sušení mopu ve stanici
|100 °C / 60 °C
|Výška robota
|9,5 cm
|Hmotnost robota
|5 kg
Když máte doma čtyřnohého parťáka
V praxi je velmi dobře vidět, že Flow 2 navrhoval někdo, kdo sám má doma zvíře. V aplikaci stačí zapnout režim pro domácnosti se zvířaty a robot pak:
- se aktivně vyhýbá zvířecím výkalům a dalším nečistotám, takže nehrozí, že by případnou „nehodu“ rozvezl po celém bytě,
- důkladněji uklízí místa, kde se zvířata zdržují, a když se zvířeti během úklidu vyhne, vrátí se později a místo douklidí,
- umí zvíře v bytě vyhledat a přes reproduktor na něj můžete promluvit,
- ukládá fotky mazlíčka do vlastního alba.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Vestavěná kamera s obousměrným přenosem navíc umožní z práce zkontrolovat, co pejsek doma dělá. A pro majitele línajících plemen je zásadní systém DualFlow s plovoucím kartáčem, který má certifikaci SGS na nulové namotávání chlupů – odpadá tedy věčné vystřihávání chuchvalců z kartáče. Prachový sáček ve stanici vydrží až 120 dní, s línajícím mazlíčkem zhruba 90.
Jak vidíte na fotce, pejskův pelíšek stojí hned vedle stanice. Výrobce slibuje, že tichý chod zvířata při úklidu neruší – a vzhledem k tomu, jak je Flow 2 tichý, tomu rád věřím.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Vysávání a vytírání
Sací výkon 31 000 Pa si poradí s jemným prachem i s nečistotami hluboko v kobercových vláknech. Na koberci robot zvedne mop o 12 mm, aby ho nenamočil.
Hlavní trumf Narwalu je ale vytírání. Místo klasických rotačních mopů používá pásový mop, který se během úklidu průběžně propírá, takže po podlaze nerozmazává špínu. Vytírá vodou ohřátou na 60 °C s přítlakem 12 N, což si poradí i se zaschlými skvrnami – a třeba i s otisky tlapek po procházce v dešti. Mop se navíc umí vysunout až o 48 mm do strany a dostane se ke kraji podél soklů.
Stanice, která se stará sama o sebe
Po návratu z úklidu stanice propláchne mop vodou o teplotě 100 °C a pak ho vysuší horkým vzduchem, aby nezačal zapáchat. Čisticí prostředek dávkuje sama podle potřeby a v prachové komoře je UVC modul, který brání vzniku pachů. To všechno probíhá souběžně s nabíjením, takže robot zbytečně nečeká.
Kromě režimu pro zvířata nabízí aplikace i Baby Care pro tichý úklid u dětí nebo Freo Mind, který celou strategii úklidu převezme za vás. Duální kamera se strukturovaným světlem spolehlivě objede kabely i hračky. Režimů úklidu je tedy celá řada: to je výhoda pro ty, kteří si fungování robota rádi upraví na míru; pro někoho to ovšem může působit trochu komplikovaně. Za mne osobně výhody silně převažují.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Ticho, které překvapí
Tohle je věc, která mě na Flow 2 nadchla nejvíc. Robot je extrémně tichý – při vysávání výrobce udává maximálně 57 dB a v praxi to odpovídá. Klidně může uklízet, zatímco pracujete nebo se díváte na film. Hlasitější je jen odsávání prachu do stanice (až 71,5 dB), to ale trvá jen krátce po návratu z úklidu.
Dojmy? Zkušenosti? Doporučení?
Jedinou skutečnou potíž jsem zaznamenal s hodně zašpiněnou rohožkou u vchodu. Robot měl občas sklony se jí vyhýbat, místo aby ji vysál. Možná ji vyhodnotil jako nečistotu, které se má vyhnout – každopádně rohožku u dveří budete i tak muset pravděpodobně občas vyklepat sami. Jinak je to naprostá špička.
Ještě mě trochu překvapila „sebevražedná“ tendence vrhat se i do míst, kam se na výšku vejde opravdu natěsno – typicky pod skříňky kuchyňské linky podél soklu. Občas jsem si říkal, co by se asi stalo, kdyby se světlá výška skříňky snížila o půl milimetru.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Robotický vysavač Narwal Flow 2 není levná záležitost – za 31 990 Kč si ale pořizujete robota, který vysává i vytírá na špičkové úrovni a se kterým nemusíte prakticky nic dělat. Pokud máte doma psa nebo kočku, ještě oceníte, jak dobře si s nimi rozumí. V tom případě si k už tak skvělému výsledku připočtěte ještě pár bodů navíc.
Jednou větou: pro domácnosti, které chtějí mít čisto a zároveň klid, je to jedna z nejlepších voleb na trhu.
Klady
- luxusní vzhled černé varianty a efektní nasvícení v doku;
- extrémně tichý chod;
- promyšlený režim pro domácnosti se zvířaty;
- vytírání horkou vodou s průběžně propíraným mopem;
- stanice, která se o všechno postará sama.
Zápory
- chyták v jinak přehledném balení – nádobka s prostředkem schovaná v nádrži na vodu;
- problém s hodně zašpiněnou rohožkou.
Za poskytnutí robotického vysavače Narwal Flow 2 děkuji společnosti TYGOTEC.