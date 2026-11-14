Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Zrychlete iPhone, který se seká: Vyčistěte paměť RAM a omezte náročné procesy na pozadí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na iPhonu neexistuje žádné tlačítko „vyčistit RAM“. Praktický ekvivalent je restart, ukončení problémové aplikace a omezení vybraných aktivit na pozadí.
Starší iPhone

Starší iPhone

Zdroj: William Hook / Creative Commons / CC BY 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:55

Reklama
Další články z Mobify.cz
7 triků, jak zrychlit Android za 5 minut: Vyčistěte cache a zrychlete animace ve vývojářském menu
7 triků, jak zrychlit Android za 5 minut: Vyčistěte cache a zrychlete animace ve vývojářském menu
Apple aplikace fungují i na Windows, a to dvěma způsoby. Fotky, kontakty i hesla se synchronizují během pár minut
Apple aplikace fungují i na Windows, a to dvěma způsoby. Fotky, kontakty i hesla se synchronizují během pár minut

Přístup k iCloud datům na Windows PC zajistí buď webový prohlížeč, nebo desktopová aplikace iCloud for...

Uvolněte místo v telefonu bez mazání aplikací. iPhone i Android mají funkci, která to za vás dělá automaticky
Uvolněte místo v telefonu bez mazání aplikací. iPhone i Android mají funkci, která to za vás dělá automaticky

Stačí zapnout jeden přepínač a telefon začne sám uklízet aplikace, které nepoužíváte, aniž přijdete o svá...

Jak ušetřit tisíce na mobilním tarifu: Návod, jak vyjednat neveřejnou nabídku u operátora
Jak ušetřit tisíce na mobilním tarifu: Návod, jak vyjednat neveřejnou nabídku u operátora

Rozdíl mezi veřejným tarifem velké trojky a hlasovým tarifem virtuálního operátora může být 200 až 450...

Platíte moc za mobilní data? Skrytá nastavení v telefonu, která okamžitě sníží spotřebu gigabajtů
Platíte moc za mobilní data? Skrytá nastavení v telefonu, která okamžitě sníží spotřebu gigabajtů

Váš telefon právě teď, i když ho nepoužíváte, zálohuje fotky, stahuje aktualizace a synchronizuje účet, a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.