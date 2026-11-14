Uvolněte místo v telefonu bez mazání aplikací. iPhone i Android mají funkci, která to za vás dělá automaticky

Zní to skoro příliš dobře, ale obě hlavní mobilní platformy tuto funkci skutečně nabízejí. Na iPhonu se jmenuje Odložit nepoužívané aplikace, na Androidu Automaticky archivovat aplikace a najdete ji v Obchodě Play. Princip je v obou případech podobný: telefon odstraní samotnou aplikaci, kterou jste delší dobu nepoužívali, ale ponechá její ikonu i uložená uživatelská data. Jakmile na ikonu klepnete, aplikace se znovu stáhne a můžete pokračovat tam, kde jste skončili. Ani jedna z funkcí však nemusí být ve výchozím nastavení zapnutá, proto je vhodné nejprve zkontrolovat její nastavení. Poté už může pracovat automaticky.
Jak to funguje na iPhonu
Apple funkci Odložit nepoužívané aplikace představil už v roce 2017 s příchodem iOS 11. Přesto o ní řada uživatelů dodnes neví. Důvod je jednoduchý: najdete ji až v nastavení telefonu a Apple na ni příliš neupozorňuje.
V českém rozhraní se k ní dostanete touto cestou: Nastavení → Aplikace → App Store → Odložit nepoužívané aplikace. Po zapnutí iPhone sleduje, které aplikace nepoužíváte. Když začne docházet volné místo v úložišti, může některé z nich automaticky odložit. Na domovské obrazovce jejich ikony zůstanou, pouze se u nich objeví symbol mraku. Klepnutím na ikonu aplikaci znovu stáhnete z App Storu.
Co přesně zůstane zachováno? Podle
oficiální nápovědy Applu jde o dokumenty a data aplikace. Odstraní se pouze její samotný program, který zabírá místo v úložišti. Apple ale přesně neuvádí, jak dlouho musí aplikace zůstat nepoužívaná, než ji systém odloží. Zmiňuje pouze dvě podmínky: aplikace se nepoužívá a v úložišti je nedostatek volného místa. Jak to funguje na Androidu
Google zavedl automatickou archivaci později. Veřejně ji představil v dubnu 2023 na oficiálním
blogu Google Play. Podle tehdejšího oznámení dokáže tato funkce ušetřit až přibližně 60 % prostoru, který aplikace zabírá.
Zapnutí najdete v nabídce: Obchod Play → profilový obrázek → Nastavení → Obecné → Automaticky archivovat aplikace. Android může archivaci nabídnout například ve chvíli, kdy se pokoušíte nainstalovat novou aplikaci, ale v telefonu už není dostatek volného místa. Při archivaci se odstraní samotná aplikace, její oprávnění a dočasné soubory. Zároveň se pozastaví její oznámení. Uživatelská data zůstávají zachována a ikona aplikace na ploše se zobrazí zašedlá.
Oproti iPhonu má Android ještě jednu možnost: na zařízeních s Androidem 15 a novějším je podle
aktuální dokumentace Googlu dostupná také ruční archivace jednotlivých aplikací. Najdete ji v nabídce Nastavení → Aplikace → [název aplikace] → Archivovat. Dostupnost se ale může lišit podle výrobce, modelu telefonu a verze systému. Ne každý Samsung nebo Xiaomi proto musí tuto možnost nabízet. Co zůstane a co zmizí: praktický přehled
iPhone Android Ikona na ploše Zůstane (se symbolem mraku) Zůstane (zašedlá) Uživatelská data Zůstanou Zůstanou Software aplikace Odstraněn Odstraněn Oprávnění Zachována Odstraněna Dočasné soubory / cache Apple podrobnosti nespecifikuje Odstraněny Oznámení Zůstávají aktivní Pozastavena do obnovení aplikace
Důležitá poznámka: k obnovení aplikace potřebujete připojení k internetu a aplikace musí být stále dostupná v příslušném obchodě. Pokud ji vývojář mezitím odstranil, nemusí být možné ji znovu stáhnout. Doba obnovení závisí na velikosti aplikace a rychlosti připojení. U menších nástrojů může jít o několik sekund, u velkých her i o několik minut.
Kdo z toho vytěží nejvíc a jak funkci vypnout
Největší přínos mají tyto funkce pro uživatele, kteří si instalují desítky aplikací, ale některé z nich otevírají jen jednou za čas. Nejde o univerzální čističe telefonu, ale o chytrý způsob, jak uvolnit místo v úložišti bez nutnosti aplikace úplně odinstalovat. Pokud máte v telefonu třicet aplikací a všechny používáte každý den, pravděpodobně příliš místa neušetříte.
Pokud vám automatické odkládání nebo archivace nevyhovuje, můžete funkci opět vypnout. Na iPhonu stačí deaktivovat příslušný přepínač v nabídce Nastavení → Aplikace → App Store. Na Androidu vypnete automatickou archivaci v nastavení Obchodu Play. U jednotlivých aplikací navíc můžete v jejich systémovém nastavení vypnout možnost Správa nepoužívané aplikace, pokud nechcete, aby byly automaticky archivovány.
Apple vs. Google: kdo drží volant
Největší rozdíl mezi oběma platformami nespočívá v tom, zda tuto funkci nabízejí. Mají ji obě. Liší se ale způsob, jakým nad ní uživatelé mohou převzít kontrolu.
Apple řeší odkládání přímo na úrovni systému. Přepínač najdete v nastavení iOS a o tom, které aplikace odloží, rozhoduje operační systém. Uživatel přitom nemá možnost jednoduše zakázat odložení pouze u jedné vybrané aplikace. Pokud chce automatické odkládání úplně zastavit, musí vypnout celou funkci.
Google naopak staví archivaci především na Obchodě Play a umožňuje ji zakázat také u jednotlivých aplikací. Archivace je navíc součástí širšího systému správy aplikací v Androidu. Podpora archivace a obnovení tak souvisí i s pravidly a možnostmi obchodů s aplikacemi.
Obě funkce mají stejný cíl: uvolnit místo tím, že odstraní aplikace, které právě nepoužíváte, ale zároveň vám umožní se k nim snadno vrátit. Stačí je jednou správně nastavit a o zbytek se postará telefon.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman