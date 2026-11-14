Apple aplikace fungují i na Windows, a to dvěma způsoby. Fotky, kontakty i hesla se synchronizují během pár minut

Kdo si myslí, že iPhone a počítač s Windows spolu nedokážou spolupracovat, mýlí se. Apple dnes nabízí dva hlavní způsoby, jak zpřístupnit fotky, kontakty i hesla z iPhonu na počítači s Windows. První je rychlý a nevyžaduje instalaci žádného programu: stačí otevřít internetový prohlížeč a přihlásit se na iCloud.com. Druhá možnost nabízí hlubší propojení se systémem. Aplikace iCloud pro Windows z Microsoft Storu se integruje do Průzkumníku souborů, Outlooku i webových prohlížečů a umožňuje průběžnou synchronizaci dat. Přihlášení a nastavení základních funkcí zvládnete během několika minut. Stažení celé fotoknihovny samozřejmě závisí na množství dat a rychlosti připojení. Kontakty, kalendáře nebo hesla ale můžete začít používat prakticky okamžitě po dokončení synchronizace.
Webová cesta: iCloud.com bez instalace čehokoli
Nejrychlejší možnost nevyžaduje instalaci žádného programu. V podporovaném prohlížeči, například Chromu, Edge nebo Firefoxu, otevřete iCloud.com, přihlásíte se pomocí svého Apple účtu a získáte přístup k následujícím službám:
- Fotkám na iCloudu
- iCloud Drivu
- Mailu, Kalendáři a Kontaktům
- Poznámkám a Připomínkám
- Kancelářským aplikacím Pages, Numbers a Keynote
- Funkci Najít
Výhoda je zřejmá: službu můžete používat prakticky na jakémkoli počítači, klidně i na cizím. Nevýhodou je, že jde pouze o přístup přes webový prohlížeč. Data se nesynchronizují přímo do systému Windows a po zavření stránky k nim z počítače tímto způsobem přístup nemáte.
Pozor také na hesla uložená v Klíčence na iCloudu. Ta nejsou prostřednictvím iCloud.com běžně dostupná. Pokud navíc používáte Pokročilou ochranu dat, může být nabídka funkcí dostupných na webu omezená. Apple totiž v tomto režimu některé webové přístupy k datům automaticky vypíná.
Desktopová cesta: iCloud pro Windows a hluboká integrace
Pokud chcete, aby se data z iPhonu průběžně synchronizovala s počítačem, budete potřebovat aplikaci iCloud pro Windows z Microsoft Storu. Po přihlášení a dokončení dvoufaktorového ověření si můžete zapnout jednotlivé synchronizační funkce. Každá přitom funguje trochu jinak:
- Fotky se zobrazí v Průzkumníku souborů pod položkou „Fotky na iCloudu“. Některé soubory mohou být nejprve dostupné pouze jako náhledy a v plném rozlišení se stáhnou až při otevření.
- Kontakty a kalendáře lze synchronizovat s Microsoft Outlookem. Změny se obvykle přenášejí automaticky, někdy ale může jejich zobrazení chvíli trvat.
- Hesla jsou dostupná prostřednictvím aplikace iCloud Passwords a rozšíření pro podporované prohlížeče, například Chrome nebo Edge. Po aktivaci rozšíření Apple doporučuje vypnout vestavěné ukládání hesel v prohlížeči, aby nedocházelo k duplicitnímu ukládání.
- Záložky lze synchronizovat se zvoleným prohlížečem.
- iCloud Drive se v Průzkumníku souborů zobrazí jako běžná složka, ve které můžete pracovat se soubory uloženými na iCloudu.
Praktický rozdíl oproti webovému přístupu je výrazný. Data jsou dostupná přímo v prostředí Windows: otevřete Outlook a najdete v něm synchronizované kontakty, otevřete Průzkumník souborů a můžete pracovat se soubory na iCloudu. Nemusíte se pokaždé znovu přihlašovat přes internetový prohlížeč.
Apple má na Windows i další samostatné aplikace
Vedle iCloudu nabízí Apple pro Windows také tři samostatné aplikace: Apple Music pro poslech hudby, Apple TV pro sledování filmů a seriálů a Apple Devices pro správu iPhonu a iPadu přes kabel nebo Wi-Fi. Všechny tři jsou v České republice dostupné podle přehledu dostupnosti služeb Apple.
Apple Devices přitom slouží k něčemu jinému než iCloud. Zatímco iCloud synchronizuje data mezi zařízeními prostřednictvím internetu, Apple Devices umožňuje spravovat připojený iPhone nebo iPad, například aktualizovat jeho software, zálohovat ho nebo obnovit. V tomto ohledu navazuje na funkce, které dříve zajišťovalo iTunes. Obě řešení se tedy doplňují, ale každé má jiný účel.
Co to stojí a co se stane po odinstalaci
Základní synchronizace prostřednictvím iCloudu je zdarma. Apple poskytuje 5 GB úložného prostoru každému uživateli, který službu využívá. Pokud přistupujete k iCloudu pouze přes web a nemáte žádné zařízení Apple, může být dostupná kapacita i nabídka funkcí omezenější. Další prostor a prémiové funkce nabízí předplatné iCloud+.
Co se stane, když se rozhodnete iCloud pro Windows odinstalovat? Soubory uložené v počítači mohou být při odinstalaci odstraněny, ale data uložená na iCloudu a ostatních zařízeních zůstanou zachována. Apple proto doporučuje před odinstalací vytvořit místní kopii všech souborů, které si chcete v počítači ponechat.
Plnohodnotnou náhradu propojení iPhonu s Macem na Windows samozřejmě nečekejte. Služba iMessage zde například není dostupná a některé funkce vyžadují Outlook nebo rozšíření do webového prohlížeče. Jako způsob, jak propojit iPhone s počítačem s Windows a zpřístupnit si na něm důležitá data, ale iCloud funguje dobře a jeho základní používání nevyžaduje žádný další poplatek.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda