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Apple aplikace fungují i na Windows, a to dvěma způsoby. Fotky, kontakty i hesla se synchronizují během pár minut

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Přístup k iCloud datům na Windows PC zajistí buď webový prohlížeč, nebo desktopová aplikace iCloud for Windows, každá cesta nabízí jiný komfort.
Microsoft Surface Laptop 3, Windows

Microsoft Surface Laptop 3, Windows

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 12:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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