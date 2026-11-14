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Jehlice, klubíčka a střihy z Burdy. Domácí pletení pomáhalo československým rodinám s oblékáním

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Krabice plná barevných klubíček ve skříni, opatrné páraní starých svetrů a vzácné západní časopisy putující mezi kolegyněmi v práci. Domácí pletení zachraňovalo šatníky v dobách, kdy státní obchody nabízely jen beztvarou šeď.
Polička plná pestrobarevných klubíček a přaden vlny připravených k domácímu pletení svetrů

Polička plná pestrobarevných klubíček a přaden vlny připravených k domácímu pletení svetrů

Zdroj: Santeri Viinamäki / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.11.2026 21:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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