OK Google se možná stane minulostí, představena nová aktivační fráze

OK Google se možná stane minulostí, představena nová aktivační frázePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
OK Google se možná stane minulostí, představena nová aktivační frázeZdroj: Google
Článek byl publikován 14.11.2026 06:47
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