Jihostroj vzdoroval favoritovi, Prostějov si ale z Českých Budějovic odvezl tři body

Do prvního setu vstoupily lépe hostující volejbalistky Prostějova, které hned od úvodu diktovaly tempo hry. Domácí hráčky Jihostroje se snažily s favorizovaným soupeřem držet krok, ale v průběhu sady začaly postupně ztrácet. Hostující tým si vypracoval bezpečný náskok a úvodní dějství dovedl bez větších komplikací do vítězného konce poměrem 25:18.
Ve druhém setu se ale obraz hry výrazně změnil a na palubovce začaly dominovat Jihočešky. České Budějovice zpřesnily svou hru, bojovaly o každý míč a soupeřkám nedovolily vytvořit si výraznější náskok. Domácí hráčky si v závěru sady pohlídaly důležité vedení, zvítězily 25:20 a srovnaly průběžný stav utkání na 1:1.
Třetí sada však opět přinesla převahu na stranu zkušenějšího celku z Prostějova. Hostující volejbalistky znovu převzaly iniciativu a postupně si vybudovaly rozhodující bodový odstup. Jihostroj už na tento nápor nedokázal v koncovce zareagovat a Prostějov získal set v poměru 25:19.
Podobný scénář nabídlo i čtvrté dějství, v němž se domácí tým snažil utkání ještě zdramatizovat. Prostějovské hráčky si ale udržovaly potřebný klid a nedovolily Jihočeškám dostat se do koncovky v těsném kontaktu. Hostující družstvo si závěr sady s přehledem pohlídalo, zvítězilo shodným poměrem 25:19 a z Českých Budějovic si odvezlo celkovou výhru 3:1.
Ohlasy
Domácí:
Jana Havlíková (univerzálka VK Jihostroj České Budějovice): „Ze začátku tam z naší strany byla trochu nervozita, nevěděly jsme úplně, jak to bude vypadat. V průběhu prvního setu jsme se do toho ale dostaly a ve druhé sadě už jsme měly navrch, což bylo super. Soupeřky měly problém dobře si přihrát a útočit středem, což nám hodně pomohlo. Pak jsme ale z tohoto tempa bohužel odešly a už to nevyšlo. Přesto si myslím, že jsme předvedly bojovný výkon, a zároveň chválím soupeře, hrál velmi dobře.“
Zdeněk Pekař (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Gratuluji soupeři k vítězství. Musím ale říct, že jsme mu byli odhodlaným protivníkem, a mrzí mě, že odcházíme bez bodu. Do dalších zápasů si musíme udržet tuto agresivitu, aby se stala naší vlastní hrou a nezůstalo jen u jednoho povedeného utkání.“
Hosté:
Elen Jedličková (blokařka VK Prostějov): „Dnes jsme zvítězily 3:1. Po náročné cestě jsme do prvního setu doslova vletěly. Druhá sada byla z naší strany trochu profesorská, ale během desetiminutové pauzy jsme si v šatně řekly, co musíme zlepšit. Třetí set pak byl od nás velmi kvalitní a agresivní – v koncovce jsme sice trochu polevily, ale dokázaly jsme ji dotáhnout. Čtvrté dějství už bylo velkou přetahovanou, ale naštěstí se šťastným koncem pro nás, za což jsem moc ráda.“
Petr Zapletal (trenér VK Prostějov): „Panuje spokojenost se ziskem tří bodů. Věděli jsme, že v této hale je to těžké, protože je specifická, menší a má nízký strop. Zároveň jsme si byli vědomi toho, že Budějovice nehrají vůbec špatný volejbal – i když jsou v tabulce předposlední, tým mají dobře poskládaný. Ve druhém setu, který jsme prohráli, nás domácí zatlačily servisem a my jsme nedokázali udělat ztrátu, což rozhodlo. Během desetiminutové pauzy jsme si to v šatně znovu rozebrali, což nám pomohlo. Pak už jsme měli utkání víceméně pod kontrolou a zaslouženě jsme ho dotáhli do vítězného konce.“
VK Jihostroj České Budějovice – VK Prostějov 1:3 (18:25, 25:20, 19:25, 19:25)
Rozhodčí: Kavala V., Grabovský Z. Počet diváků: 250
Domácí: Semerádová, Prokešová, Tomanová, Havlíková, Ungrová, Beránková, Hochová, střídaly: Fornbaumová, Kadriu, Skřivanová, Miyuki
Hosté: Zatloukalová, Dvořáková, Fišerová, Wesley, Zapletalová, Jedličková, Slavíková, střídaly: Syroyeshkina, Bažó, Georgieva, Kohutova