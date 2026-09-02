Nahradí vás v práci umělá inteligence? Nová kalkulačka odhalí přesné riziko pro každou profesi

Když vás robot vytlačí dřív než kolega
Telefonní operátoři mají 83% šanci, že je nahradí stroj. Programátoři 67 %. Asistenti v právních kancelářích 64 %. A zákaznická podpora? Tam už chatboti dávno sedí na vašem místě – s pravděpodobností 63 procent. Nová kalkulačka od slovenské společnosti Kickresume vyčísluje, jak blízko má vaše profese k tomu, aby z ní umělá inteligence udělala minulost.
Zatímco si mnozí mysleli, že technické vzdělání je pojistkou proti automatizaci, realita ukazuje opak. Právě vysoce placené IT pozice patří mezi nejohroženější. Důvod je prostý: opakující se úkoly, které tvoří základ práce – psaní kódu, testování softwaru, zpracování dokumentů – už dnes zvládají nástroje jako Claude nebo ChatGPT stejně dobře jako člověk. A často rychleji.
Kalkulačka vychází z nejnovějších dat vývojářů asistenta Claude (společnost Anthropic) i tvůrců ChatGPT (OpenAI). Analyzuje 756 různých profesí a každé přiřazuje určitou rizikovou úroveň.
Pokud vaše práce překročí hranici 30 %, spadáte do kategorie rizika. A tam se dnes ocitá daleko víc lidí, než by si kdokoliv před pár lety dokázal představit.
Metrika, která měří realitu
Dosavadní studie o dopadu AI na trh práce vycházely hlavně z teoretických odhadů. Tato kalkulačka je jiná. Staví na metrice nazvané „observed exposure".
Anthropic ji představil ve studii z března 2026 (Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence) a poprvé analyzoval skutečné pracovní interakce tisíců uživatelů asistenta Claude. Metrika měří, kolik úkolů z dané profese lidé reálně automatizují – nikoli kolik by teoreticky automatizovat šlo.
Čím víc lidí v konkrétní roli používá AI k plnění svých povinností a čím větší podíl práce tyto úkoly tvoří, tím vyšší je „expozice
Proto mají nejvyšší skóre právě pozice postavené na rutinních, opakujících se činnostech. Úkoly jako plánování schůzek, psaní poznámek, koordinace přes e-mail nebo zpracování dokumentů stále častěji přebírá umělá inteligence.
Do kategorie vysokého rizika se tak dostávají právní sekretářky, administrativní asistenti a podpůrní pracovníci – třetí nejohroženější skupina. Hned za nimi následují zástupci zákaznické podpory, které už dnes automatizované chatboty nahrazují.
Vysoký plat vás neochrání. Ani diplom.
Zajímavé je, že riziko nemá nic společného s výší mzdy. Některé z nejlépe placených pozic jsou zároveň nejvíc ohrožené.
Na opačném konci spektra stojí řemeslné profese vyžadující fyzickou přítomnost a manuální zručnost. Kameníci, pokrývači, malíři, instalatéři – ti všichni mají nulové procento rizika. Počítač jejich manuální práci nahradit nemůže.
Stejně bezpečné jsou i pozice, kde hraje klíčovou roli lidský přístup: učitelé ve speciálním předškolním vzdělávání nebo knihovníci – i ti mají skóre nula procent.
Mezi desítkou nejméně ohrožených profesí najdete také operátory čerpadel na ropných vrtech, opraváře pneumatik, pracovníky v masném průmyslu či geodety. Společné mají jedno: AI jim nemůže sáhnout na práci, protože ta se odehrává v reálném, nepředvídatelném prostředí.
Propouštění už začalo. Ale nezasáhlo všechny
V únoru letošního roku zakladatel Twitteru Jack Dorsey propustil téměř polovinu zaměstnanců své platební firmy Block – více než 4000 lidí. Jako důvod přímo uvedl umělou inteligenci. K nahrazení lidské síly přispěl i interní AI agent firmy s názvem Goose, který zefektivnil řadu procesů.
Přesto analýza společnosti Anthropic ukazuje překvapivý výsledek: od roku 2022, kdy byl spuštěn ChatGPT, nedošlo k masivnímu nárůstu nezaměstnanosti v profesích s nejvyšší expozicí vůči AI – jako jsou programátoři nebo zákaznická podpora.
To ale neznamená, že se nic neděje. Spíš se mění způsob, jakým firmy najímají. Výzkum Stanfordovy univerzity naznačuje, že dopad AI na celkovou zaměstnanost je zatím malý, ale mohl by být důvodem, proč je dnes pro čerstvé absolventy tak těžké najít práce.
Co dělat, když vám kalkulačka ukáže vysoké číslo?
Pokud vaše profese vyjde s rizikem nad 30 %, neznamená to automaticky konec kariéry. Podle autorů kalkulačky je to spíš stimul k zamyšlení. Co můžete ve svém profesním životě změnit, aby vás stroj nemohl nahradit?
Stále je toho hodně, co umělá inteligence neumí. Například neumí tvořit, koncipovat, plánovat komplexní strategie ani vykonávat práci vyžadující přesnou koordinaci rukou a očí. Selhává v neznámém a nestrukturovaném prostoru. A především: nedokáže jednat s lidmi přesně jako lidé – s empatií, mezilidským propojením a soucitem. Od těchto poznatků můžete odvodit své budoucí směřování.
Kalkulačka od Kickresume není jen varováním. Je to zrcadlo současnosti – a zároveň výzva k tomu, abyste se na budoucnost připravili dřív, než za vás rozhodne někdo jiný.
Zdroje článku: dailymail.com, willaitakemyjob.kickresume.com, uniladtech.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý