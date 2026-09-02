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Polák hledal na smetišti díly na motorku. Ze šrotu vytáhl 1800 let starého válečníka

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Polský motorkář prohledával hromady kovového šrotu v naději, že objeví součástky na svůj pekelný stroj. Místo toho narazil na železnou puklici z válečnického štítu, uvnitř které odpočívaly ostatky germánského bojovníka.
Polák hledal na smetišti díly na motorku. Ze šrotu vytáhl 1800 let starého válečníka

Polák hledal na smetišti díly na motorku. Ze šrotu vytáhl 1800 let starého válečníka

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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