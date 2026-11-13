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Nadýchané bavorské vdolky: Citronová kůra a sádlo udělají divy

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Když se u nás doma smažily vdolky, bylo jasné, že se v kuchyni chvíli nikdo nezastaví. Bavorské vdolky s povidly a šlehačkou dělám podle starého receptu, který mám od kamarádky z dob, kdy se učila na kuchařku, a vracím se k němu hlavně proto, že těsto je spolehlivé, krásně nadýchané a smažené na sádle má přesně tu poctivou chuť, kterou si z dětství pamatuji.
Obrázek k receptu na Bavorské vdolky s povidly a šlehačkou, jak mají být: Smažená dobrota s nadýchaným těstem a poctivou domácí chutí

Obrázek k receptu na Bavorské vdolky s povidly a šlehačkou, jak mají být: Smažená dobrota s nadýchaným těstem a poctivou domácí chutí

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Bavorské vdolky s povidly a šlehačkou, jak mají být: Smažená dobrota s nadýchaným těstem a poctivou domácí chutí
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 09:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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