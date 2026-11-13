Nadýchané bavorské vdolky: Citronová kůra a sádlo udělají divy

Když se u nás doma smažily vdolky, v kuchyni se najednou pořád někdo motal. Bavorské vdolky s povidly a šlehačkou dělám podle starého receptu od kamarádky, která se kdysi učila na kuchařku. Vracím se k němu pořád, protože těsto nezlobí, pěkně naskočí a po usmažení na sádle má tu chuť, kterou mám spojenou s dětstvím. Sádlo a trocha citronové kůry udělají s obyčejným kynutým těstem víc, než by člověk čekal. Voní to pak po neděli, po teplé kuchyni a po starých receptech, které se nepsaly pro efekt.
Na Slovensku jsme doma jedli vdolky často jen s
, někdy se dávala dovnitř maková náplň, a nikomu nic nechybělo. Bavorské vdolky jsou přece jen trochu slavnostnější. Nahoru přijdou marmeládou povidla, k tomu kopec šlehačky nebo tvaroh, a na talíři vypadají dobře i bez velké parády. Líbí se mi na nich i to, že se práce dá rozdělit. Těsto si v klidu vykyne, povidla čekají stranou a potom už jde jeden vdolek za druhým do horkého tuku.
Můj tip zní: Kdo chce opravdu jemné vdolky, neměl by těsto zbytečně utahovat moukou. Má zůstat měkké, pružné, trochu vláčnější než těsto na buchty. Po usmažení se to vrátí v lehkosti, a to je u vdolků znát hned při prvním rozkrojení. Recept na tradiční bavorské vdolky s povidly a šlehačkou
Doba přípravy: přibližně 1 hodina 45 minut Kynutí těsta: asi 1 hodina Smažení: zhruba 20 minut Počet porcí: asi 12 až 14 vdolků Ingredience pro přípravu 600 g polohrubé mouky 75 g cukru 240 ml mléka 20 g čerstvého droždí 1 ks vejce 70 g másla 1 špetka soli 1 ks citronu, použije se jen jemně nastrouhaná kůra sádlo na smažení švestková povidla 200 ml smetany ke šlehání nebo 250 g měkkého tvarohu Postup přípravy domácích bavorských vdolků
1. Do malé misky rozdrobte
droždí, přisypte lžičku cukru, přidejte pár lžic vlažného mléka a trochu mouky. Všechno krátce promíchejte a nechte v teple vzejít kvásek. Většinou mu stačí 10 až 15 minut.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, zbytek cukru, špetku soli a citronovou kůru. Přidejte vejce, vzešlý kvásek, zbylé vlažné mléko a nakonec rozpuštěné máslo. Nemá být horké, jen tekuté.
3. Vypracujte hladké
kynuté těsto. Nemělo by být hutné, spíš měkké a pružné. Když se trochu chytá prstů nebo vařečky, nepanikařte, to je u vdolků v pořádku. Mísu zakryjte utěrkou a nechte těsto kynout asi 1 hodinu, dokud zhruba nezdvojnásobí objem.
4. Vykynuté těsto vyklopte na lehce pomoučněný vál a rozdělte ho na menší kousky. Z každého udělejte bochánek a prsty ho trochu zploštěte do tvaru vdolku. Malý důlek uprostřed udělat můžete, ale není to povinnost.
Foto: Cooky.cz, Vykrojené vdolky nechte ještě chvíli odpočívat, než je začnete smažit.
5. Vdolky nechte na vále ještě chvíli odpočinout, asi
10 až 15 minut. Mezitím si ve vyšší pánvi nebo kastrolu rozehřejte sádlo. Nemusí sahat až po okraj, ale vdolky by v něm měly mít dost místa, aby se smažily rovnoměrně. Smažte je z obou stran dozlatova
6. Držte spíš střední teplotu, aby se
těsto uvnitř propeklo a povrch nezhnědl moc rychle. Podle velikosti potřebuje jeden vdolek obvykle asi 2 až 3 minuty z každé strany. Foto: Cooky.cz, Vdolky smažte z obou stran dozlatova.
7. Hotové vdolky pokládejte na papírovou utěrku nebo ubrousek, ať se odsaje přebytečný tuk. Je to obyčejný krok, ale vyplatí se. Vdolky pak nejsou těžké a zůstanou příjemně jemné.
8. Na každý ještě vlažný vdolek dejte lžíci
povidel. Pokud jsou moc tuhá, krátce je rozmíchejte, případně je jen lehce nahřejte. Budou se lépe roztírat a nebudou trhat těsto.
9. Navrch nastříkejte nebo jednoduše navršte
ušlehanou šlehačku. Kdo má radši sytější starší verzi, může použít oslazený tvaroh. Obojí k nim pasuje, tady rozhoduje hlavně domácí zvyk a chuť. Foto: Cooky.cz, Povidly plňte ještě vlažné vdolky.
10. Podávejte ideálně v den přípravy, tehdy jsou
bavorské vdolky nejměkčí. Pokud nějaké zbudou, nechte je raději neozdobené a povidla se šlehačkou přidejte až před podáváním. Ještě pár rad na závěr k bavorským vdolkům
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková