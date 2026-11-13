Fazolová polévka tentokrát jako hlavní chod s mletým masem a smetanou je ideální k obědu i večeři

V jedné slovenské vesnici, odkud pochází část naší rodiny, byla fazolová polévka se smetanou úplně běžný oběd. S krajícem chleba bez řečí nahradila hlavní chod. Doma ji vařím často jen někdy sáhnu po rychlejší variantě z konzervovaných fazolí, hlavně ve dnech, kdy na namáčení a dlouhé vaření není prostor. Spojení fazolí, z téhle polévky dělá syté jídlo do jedné misky. mletého hovězího, kořenové zeleniny a majoránky
Na téhle
polévce mě baví její obyčejnost. Uvaří se z dostupných surovin, nestojí moc a přitom na stole působí jako pořádný . Když je venku mokro, šedo a doma se všichni trousí hladoví, většinou skončím u ní. oběd Nejlepší je druhý den, kdy se chutě trochu usadí a propojí. U nás se toho ale často nedočká.
Suché fazole mají samozřejmě něco do sebe. Jenže ne každý má tlakový hrnec, čas nebo náladu řešit přípravu den předem. Tahle verze s konzervovanými fazolemi šetří práci a nepůsobí jako nouzové řešení.
Můj tip zní: Kdo má rád výraznější chuť, ať přidá špetku chilli až na konci. Majoránka zůstane vepředu, polévka bude vonět po paprice a pálivost se dá uhlídat mnohem snáz. Recept na pořádnou domácí fazolovou polévku
Doba přípravy: 15 minut Doba vaření: 35 minut Počet porcí: 6 porcí Celkový čas: zhruba 50 minut Suroviny, které budete potřebovat 2 konzervy bílých nebo červených fazolí ve vlastní šťávě 500 g hovězího mletého masa 1 větší cibule 4 stroužky česneku 100 g celeru 200 g mrkve 1/2 ks červené papriky 2 lžíce oleje 1 lžíce sladké mleté papriky 1,5 l vody 1 lžička sušené majoránky 1/2 lžičky mletého chilli nebo podle chuti sůl podle chuti černý pepř podle chuti zakysaná smetana na podávání Jak fazolovou polévku uvařit
1. Nejdřív oloupejte
cibuli a nakrájejte ji najemno. Česnek pokrájejte na tenké plátky, případně nadrobno. Celer a mrkev nakrájejte na tenké nudličky. Stejně připravte i polovinu červené papriky.
2. V hrnci rozehřejte
olej. Přidejte cibuli a na středním plameni ji nechte zesklovatět. Potom přihoďte česnek a krátce promíchejte. Stačí zhruba půl minuty, aby se rozvoněl a nezačal hořknout.
3. Do základu přidejte
celer a mrkev. Restujte je asi 4 až 5 minut. Zelenina trochu změkne, pustí vůni a polévka pak nebude chutnat ploše.
4. Přidejte
mleté hovězí maso a vařečkou ho postupně rozdělujte na menší kousky. Restujte tak dlouho, dokud maso úplně neztratí růžovou barvu a nezačne se místy lehce opékat.
5. Vmíchejte
sladkou mletou papriku, jen krátce ji promíchejte a hned zalijte vodou. Tekutiny dejte jen trochu nad směs v hrnci, polévka má zůstat spíš hustší. Osolte a opepřete.
Hovězí nudličky na houbách: Poctivé lesní jídlo s bohatou chutí, které stojí za každé sousto
6. Vařte na mírném plameni přibližně
20 minut, aby změklo maso i zelenina. Pokud polévka houstne víc, než chcete, přilijte trochu horké vody.
7.
Fazole slijte, propláchněte a přidejte do hrnce spolu s nudličkami červené papriky. Vařte ještě asi 10 minut. Fazole se prohřejí, chutě se spojí, ale neměly by se rozpadnout.
8. Nakonec promněte v dlaních
majoránku a vsypte ji do polévky. Podle chuti přidejte chilli. Po majoránce už polévku zbytečně dlouho nevařte, lepší je nechat ji pod pokličkou asi 2 minuty dojít.
9. Podávejte horké. Do každé porce dejte
kopeček zakysané smetany a vedle nakrájejte čerstvý chléb nebo rohlík. Bez smetany vydrží polévka v lednici 2 dny a druhý den bývá chuťově ještě lepší. Foto: Cooky.cz, Lze podávat s kopečkem smetany a zelenou petrželkou. Rady a proč obstojí i rychlá verze z konzervy Chcete-li chuť přiblížit klasické venkovské verzi, nahraďte část vody vývarem. Pokud máte rádi opravdu hustou polévku, rozmačkejte jednu naběračku fazolí a vraťte ji zpátky do hrnce. Zakysanou smetanu dávejte až na talíř. V hrnci by se při prudším varu mohla srazit. U fazolové polévky nerozhodují jen fazole samotné. Hodně záleží na základu. Když se poctivě orestuje cibule, česnek, zelenina a maso, vznikne chuť, která se pak v hrnci rozvine do celé polévky. Konzervované fazole tu nejsou berlička z nouze. Spíš praktická volba pro den, kdy má být oběd na stole v rozumném čase. Rychlé verze se objevují i v jiných receptech, kde se fazole kombinují třeba s bramborami nebo se jednoduše podávají s pečivem. Jiné recepty naopak začínají namočenými bílými i červenými fazolemi a přidávají kusy vepřového či hovězího masa. Tahle domácí varianta stojí někde uprostřed. Je hotová rychleji, ale pořád má chuť poctivé polévky. V běžném týdnu se přesně takové vaření hodí. Na ostřejší notu: Chilli přidávejte až na konci. Snáz uhlídáte pálivost a nepřebijete majoránku ani sladkou papriku. Ještě sytější talíř: Když vaříte pro větší jedlíky, dejte k polévce opečený chléb potřený česnekem. Po takovém talíři bývá doma na chvíli klid. Barva i chuť: Červenou papriku nepřidávejte hned na začátku. Kratší povaření jí nechá lepší barvu a trochu svěžesti. Maso lze obměnit: Místo mletého hovězího můžete použít nadrobno krájené hovězí zadní nebo vepřovou plec. Jen počítejte s delším vařením
Sladkokyselá fazolová polévka podle slovenského receptu připomene tradiční venkovskou kuchyni
Fazolová polévka na kyselo se smetanovou zátřapkou a čerstvým koprem
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková