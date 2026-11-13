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Fazolová polévka tentokrát jako hlavní chod s mletým masem a smetanou je ideální k obědu i večeři

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Na slovenské vesnici, odkud pochází část naší rodiny, bývala fazolová polévka se smetanou běžným obědem a s krajícem chleba bohatě stačila jako hlavní chod. Doma ji vařím dodnes, jen občas sáhnu po rychlejší variantě z konzervovaných fazolí, když není čas na dlouhé namáčení a vaření. Právě spojení fazolí, mletého hovězího, kořenové zeleniny a majoránky dělá z téhle polévky poctivé jídlo do jedné misky.
Obrázek k receptu s názvem Sytá fazolová polévka tentokrát jako hlavní chod: Hustá, vydatná a ideální na oběd i večeři

Obrázek k receptu s názvem Sytá fazolová polévka tentokrát jako hlavní chod: Hustá, vydatná a ideální na oběd i večeři

Zdroj: Foto:Cooky.cz, Recept s názvem Sytá fazolová polévka tentokrát jako hlavní chod: Hustá, vydatná a ideální na oběd i večeři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.11.2026 08:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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