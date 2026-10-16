Rodiče platili za dětský kufřík příplatek, protože přesahoval limit o 50 %. Ryanair změnil pravidla, klíčem je geometrie úložného prostoru

Nástupní brána, fronta rodin a zaměstnanec, který vkládá zavazadla do kovového rámu. Přesně v téhle chvíli dříve rodičům tuhl úsměv, když jejich potomek přitáhl pestrobarevného plastového tygra nebo berušku na kolečkách. Kufřík Trunki měří podle výrobce 46 × 21 × 31 cm. Starý rozměr malé tašky zdarma u Ryanairu činil 40 × 20 × 25 cm. Když oba kvádry přepočteme na litry, vychází dětské zavazadlo na zhruba 29,9 l, zatímco tehdejší povolená taška na 20 l. Rozdíl dělá přibližně 49,7 %. Přesto podle aktuálních pravidel dopravce smí dítě ve věku 2 až 11 let jeden takový kufřík vzít s sebou bez příplatku. Výjimka má ovšem pevné mantinely a vyplatí se je znát dřív, než rodina dorazí na letiště.
Trunki proti měřicímu rámu: o kolik litrů víc smí dítě nést
Spočítali jsme takzvaný obálkový objem, tedy prostor kvádru, do něhož se zavazadlo vejde. Skutečný vnitřní objem Trunki je menší, výrobce uvádí 18 l, protože zaoblená skořepina část kvádru nevyplní. Pro kontrolu u brány se však posuzuje vnější tvar.
Zavazadlo Rozměry Obálkový objem Trunki je větší o Starý limit malé tašky 40 × 20 × 25 cm 20,0 l +49,7 % Současný limit malé tašky 40 × 30 × 20 cm 24,0 l +24,8 % Trunki (standard) 46 × 21 × 31 cm 29,9 l srovnávací základ
Od 4. září 2025 Ryanair zvětšil bezplatnou malou tašku na 40 × 30 × 20 cm a rozmístil nové měřicí rámy na všech svých 235 letištích. Podle Ryanairu je nová taška o 33 % prostornější než navrhovaný unijní standard 40 × 30 × 15 cm. Náskok dětského kufříku se tím ztenčil zhruba na čtvrtinu. I tak by ale Trunki do rámu nevklouzl: je o 6 cm delší a o 11 cm vyšší, než rám dovoluje.
Bez výjimky by tedy zaměstnanec u brány mohl kufřík označit za nevyhovující. Oficiální sazebník Ryanairu pak počítá s poplatkem zhruba 1 150 až 1 900 Kč za 10kg zavazadlo odbavené u brány a přibližně 1 750 až 1 900 Kč za kus přesahující 55 × 40 × 20 cm. Pro rodinu na levné letence jde o částku, která snadno převýší cenu samotného kufříku.
Kdo má na výjimku nárok: věk dítěte, jeden kus a podobné rozměry
Ryanair v častých dotazech k dětským kufříkům Trunki formuluje pravidlo stručně. Dítě ve věku 2 až 11 let může mít jeden kufřík Trunki, který smí překročit limit malé tašky. Dopravce akceptuje i jiné značky s obdobnými rozměry a připomíná, že nadále platí omezení pro lithiové baterie.
Z toho plynou čtyři podmínky:
Věk se posuzuje k datu odletu podle typu cestujícího v rezervaci. Datum narození dítěte musí v rezervaci odpovídat cestovnímu dokladu. Jeden kus na dítě. Kufřík nahrazuje běžnou malou tašku, neotevírá cestu k dalšímu zavazadlu. Typ zavazadla musí odpovídat Trunki nebo modelu velmi blízkých rozměrů. Ryanair žádnou tabulku maximálních hodnot nezveřejnil, takže bezpečným vodítkem zůstává standardní Trunki 46 × 21 × 31 cm. U větších jezdicích kufrů rozhoduje personál a jistotu nikdo slíbit nemůže. Baterie podléhají běžným pravidlům. Kufřík se svítícími prvky nebo s elektronikou uvnitř tedy projde stejnou kontrolou jako jakékoli jiné zavazadlo.
Dva detaily se snadno přehlédnou. Kojenci do 23 měsíců výjimku nemají. Cestují na klíně a rodiče pro ně smějí vzít pouze přebalovací tašku do 5 kg a rozměrů 45 × 35 × 20 cm. Opačný háček skrývá doporučení výrobce: Trunki je podle něj vhodný až od tří let. Dvouleté dítě tedy podle aerolinky nárok má, ale na kufříku se ještě nemusí udržet.
Proč se kufřík do kabiny vejde: rozhoduje tvar a místo pod sedadlem
Čísla v tabulce vyznívají proti Trunki, jenže litry nejsou jediné měřítko. Kufřík je úzký, zaoblený a pevný. Delší a vyšší rozměr kompenzuje šířkou pouhých 21 cm, podobně jako batoh na notebook, který působí objemně, a přesto se pohodlně zasune za nohy.
Ryanair místo uložení u Trunki výslovně neuvádí. Jeho obecné pravidlo však žádá, aby se malá taška vešla pod sedadlo před cestujícím. Konkurenční easyJet je sdílnější: standardní Trunki o rozměrech 46 × 20,5 × 31 cm pouští na palubu s tím, že patří pod sedadlo. Podle nás z toho vyplývá, že dopravci zkoumají hlavně to, zda konkrétní tvar v kabině fyzicky zapadne a nebude nikomu překážet, a obdélníkový rám je pro ně jen pomůcka.
Tady leží jádro celé věci. Ryanair, firma proslulá přísností vůči každému centimetru navíc, fakticky přiznal, že rodina s malými dětmi potřebuje jinou logiku než cestovatel s batůžkem. Dítě kufřík na letišti táhne, sedí na něm ve frontě a nese si v něm vlastní poklady. Zároveň však dopravce výhodu přesně ohraničil věkem a typem zavazadla. Velkorysost s pravítkem v ruce.
Co do dětského kufříku sbalit před odletem z Prahy
Výjimka nezná omezení podle letiště ani trasy. Ryanair podle Letiště Praha létá z české metropole do 41 destinací a pravidlo platí stejně jako kdekoli jinde, pokud let skutečně provozuje Ryanair.
Kufřík Trunki se dá v Česku pořídit běžně. Například model Terrance stál na Alza.cz v době naší rešerše 1 249 Kč, váží 1,7 kg a unese dítě do 50 kg. Před nákupem jiné značky se vyplatí změřit metrem všechny tři rozměry a porovnat je s originálem.
Co do kufříku patří:
oblečení na převlečení, ponožky nebo přezůvky a lehká deka, pleny a hygienické potřeby v uzavřených obalech, knížky, omalovánky a hračky bez baterií, svačina ve vhodné krabičce.
Letiště Praha připomíná, že pevná i tekutá dětská strava na palubu smí, ale tekutiny mohou podléhat kontrole. Léky, včetně tekutých, je rozumné uložit zvlášť, aby se daly snadno vytáhnout. Powerbanky a předměty s lithiovou baterií do odbaveného zavazadla nepatří a v kabině podléhají pravidlům, na něž Ryanair u Trunki výslovně upozorňuje. Hračky imitující zbraně nebo ostré předměty raději nechte doma.
easyJet ano, Wizz Air ne: jak dětské kufříky řeší konkurence
Ryanair v tomto ohledu nestojí osamoceně, ale ani zdaleka nejde o samozřejmost.
Dopravce Výjimka pro Trunki Co platí Ryanair ano děti 2 až 11 let, jeden Trunki nebo obdobný kufřík easyJet ano standardní Trunki 46 × 20,5 × 31 cm pod sedadlem, větší model do podpalubí Wizz Air nedohledána děti 2 až 14 let mají stejnou tašku zdarma 40 × 30 × 20 cm jako dospělí ČSA / Smartwings nedohledána od 27. října 2024 zajišťuje provoz skupiny Smartwings pod kódem QS
Pro rodinu, která volí mezi nízkonákladovými dopravci, může tedy kufřík rozhodnout. U Wizz Airu se Trunki do rámu nevejde a podle zveřejněných pravidel s ním nikdo nepočítá jinak než s běžnou taškou. U Ryanairu i easyJetu pocestuje zdarma. Rozdíl několika stovek korun v ceně letenky tak může smazat jediný poplatek u brány.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková