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Rodiče platili za dětský kufřík příplatek, protože přesahoval limit o 50 %. Ryanair změnil pravidla, klíčem je geometrie úložného prostoru

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Ryanair pouští na palubu dětem od 2 do 11 let kufřík Trunki, ačkoli jeho obálkový objem převyšuje dřívější limit malé tašky téměř o polovinu.
Rodiče platili za dětský kufřík příplatek, protože přesahoval limit o 50 %. Ryanair změnil pravidla, klíčem je geometrie úložného prostoru

Rodiče platili za dětský kufřík příplatek, protože přesahoval limit o 50 %. Ryanair změnil pravidla, klíčem je geometrie úložného prostoru

Zdroj: Foto: Familydestinationsguide.com Images / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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