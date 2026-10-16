Užijte si v sobotu Den se železnicí na Liberecku, nabídne bohatý program

Hlavním lákadlem Dne se železnicí budou v sobotu 17. října v Liberci tradičně jízdy zvláštních vlaků. Atraktivní součástí letošního programu budou pak také mimořádné rychlíky Ještěd a Ploučnice, na které České dráhy nasadí legendární motorový vůz řady 843, přezdívaný Rakev nebo Apollo. Tyto motorové vozy dlouhá léta patřily ke koloritu železnice v kraji pod Ještědem.
„Motorové vozy řady 843 k libereckému depu dlouhá léta neodmyslitelně patřily, v současné době jsou však deponovány již jen na Moravě, a to v depech Brno-Horní Heršpice, Olomouc a Opava. Cestující se tak budou moci na Liberecku znovu svézt těmito motorovými vozy po téměř čtyřech letech,“ říká Tobiáš Stross, specialista organizace zvláštních vlaků ČD pro regiony.
Ranní rychlík Ještěd vyjede z pardubického hlavního nádraží už v 5:42 a přes Chlumec nad Cidlinou, Nový Bydžov, Starou Paku, Semily a Turnov dorazí do Liberce v 8:53, tedy krátce před začátkem akce. Po skončení programu se pak návštěvníci mohou vydat na zpáteční cestu rychlíkem Ploučnice, který bude odjíždět z Liberce v 17:43 a přes Českou Lípu, Doksy, Mladou Boleslav a Nymburk bude pokračovat do Kolína s příjezdem ve 21:33.
„Dalším velkým lákadlem budou hvězdicové jízdy parního vlaku do okolí Liberce. Na své si přijdou také příznivci historických motorových vozů, pro které budou připraveny jízdy vozem M131 Hurvínek. Program doplní propagační jízdy motorových vozů řad 810 a 841.3 po Liberci, včetně možnosti navštívit dolní nádraží a železniční zázemí,“ uvádí mluvčí ČD Vanda Rajnochová.
Bohatý program bude připraven také přímo v libereckém depu ÚTD, kde se návštěvníci mohou přibližně od 9 do 17 hodin těšit na výstavu železničních vozidel Českých drah, ČD Cargo, Zubačky a společnosti Die Länderbahn. „K vidění budou například vozidla řad 742, 743 a 750, ale také motorové vozy a další železniční technika. Zájemci si budou moci prohlédnout rovněž modelové kolejiště a železniční modely, které budou přístupné přibližně od 9 do 16 hodin. Chybět nebude ani ukázka hasičské techniky Správy železnic,“ dodává mluvčí ČD.
Kompletní informace včetně jízdního řádu jsou na webovém portálu Vlakem na výlet.