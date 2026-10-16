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Užijte si v sobotu Den se železnicí na Liberecku, nabídne bohatý program

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Chcete se v jednom dni na jednom místě setkat se staršími i moderními vozidly ve flotile Českých drah? Pak byste v sobotu 17. října neměli chybět v Liberci. České dráhy (ČD) na tento den připravily Den se železnicí na Liberecku, který nabídne nezapomenutelné zážitky pro malé i velké.
Užijte si v sobotu Den se železnicí na Liberecku, nabídne bohatý program

Užijte si v sobotu Den se železnicí na Liberecku, nabídne bohatý program

Zdroj: ČD, Tomáš Baierl, Tomáš Holub
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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