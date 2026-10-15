Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

V Krumlově se rýsuje koalice čtyř uskupení. Vítězné ANO zřejmě skončí v opozici

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Krumlově se rýsuje nové vedení města. Vize pro Krumlov, která ve volbách skončila druhá, spojí síly s Koalicí Český Krumlov, KDU-ČSL a Nezávislými a Zelenými. Čtveřice má dohromady 12 z 23 zastupitelů. Vítězné ANO i Naše Česko tak zřejmě skončí v opozici.
V Krumlově se rýsuje koalice čtyř uskupení. Vítězné ANO zřejmě skončí v opozici

V Krumlově se rýsuje koalice čtyř uskupení. Vítězné ANO zřejmě skončí v opozici

Zdroj: Veronika Kotmanová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 17:35

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Jiřičky se do svých domovů vrátí. Neničme jim hnízda, apelují odborníci
Jiřičky se do svých domovů vrátí. Neničme jim hnízda, apelují odborníci
Rudolfovská bývala císařskou silnicí. Hostinec U Brabců znal každý Budějovičák
Rudolfovská bývala císařskou silnicí. Hostinec U Brabců znal každý Budějovičák

V novém díle Drbny historicky se Jan Schinko zaměřil na Rudolfovskou ulici a její proměny od počátků...

Táborské divadlo si vystřelilo z lidí. Mysleli si, že přijede prezident Pavel
Táborské divadlo si vystřelilo z lidí. Mysleli si, že přijede prezident Pavel

Vypadalo to na velkou událost. Do Tábora měl v pátek přijet prezident Petr Pavel, dorazit vlakem a během...

Vláčení zraněných krav i bodání tyčí. Spolek zveřejnil záběry z jatek v Albeři
Vláčení zraněných krav i bodání tyčí. Spolek zveřejnil záběry z jatek v Albeři

Na jatkách v Albeři na Jindřichohradecku natočil spolek Zvířata nejíme těžce zraněné krávy vláčené po zemi...

Vysoké větrné elektrárny u Novohradských hor. Rakouský projekt posoudí i Češi
Vysoké větrné elektrárny u Novohradských hor. Rakouský projekt posoudí i Češi

U Novohradských hor má na rakouské straně vyrůst 19 větrníků vysokých až 285 metrů. Proti projektu u Sandlu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.