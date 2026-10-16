Ducháč: Fanoušci Jihostroje jsou nejlepší v lize, moc se na ně těším

Dominiku, jak se zrodil tvůj příchod do Jihostroje?
Přesvědčilo mě především zdejší zázemí a super parta kluků. Zároveň jsem rád, že můžu týmu pomoct v situaci, kdy je Pepa Leština zraněný.
Do české extraligy se vracíš po devíti letech. Jak se těšíš na návrat?
Hrozně moc. Od mého posledního působení v Liberci už uplynula pěkná řádka let. V živější paměti tak mám spíš zahraniční angažmá. Ať už šlo o fanoušky, nebo vedení klubů, všechno bylo naprosto perfektní.
Poslední sezony jsi s německou Gothou hrál na špici 2. Bundesligy. Jak na tohle období vzpomínáš?
Byly to krásné tři roky. Dvakrát jsme soutěž vyhráli a jednou skončili třetí. Měli jsme perfektní fanoušky a výborné zázemí. Němci jsou puntičkáři, takže všechno fungovalo skvěle.
Přestože jste 2. Bundesligu dvakrát vyhráli, do nejvyšší soutěže jste nepostoupili. Proč?
Možnost postoupit jsme měli dvakrát za sebou, ale naše hala nesplňovala požadavky a myslím, že určitou roli hrály i klubové finance. Je to takový rodinný klub, takže se rozhodli s postupem ještě počkat. Do pěti let by se ale chtěli do 1. Bundesligy dostat.
Kdy ses rozhodl pro návrat do Česka?
Poslední finálový zápas jsme hráli 3. května a teprve po něm jsem se rozhodl, že se vrátím do Česka. V tu chvíli už ale měly všechny kluby obsazeno. Dál jsem tak na sobě pracoval a čekal, jestli se někdo ozve.
Co tě přivedlo právě do Jihostroje? Znal ses s trenérem Zdeňkem Šmejkalem?
Spíš on se zná s mým bývalým trenérem Jiřím Šillerem, který mě několik let vedl ve Vídni. Jsou bratranci, takže možná i to sehrálo určitou roli. Primárně si mě ale vybrali zdejší trenéři.
S jakými ambicemi přicházíš do Jihostroje?
Rozhodně chci co nejlépe zastoupit Pepu Leštinu a pomoct všem klukům. Beru to jako zodpovědnost, protože cíle klubu jsou jen ty nejvyšší. Chci udělat maximum pro to, abych klukům pomohl těchto cílů dosáhnout.
Na co se v Českých Budějovicích nejvíce těšíš?
Z posledních let vím, že fanoušci Jihostroje jsou nejlepší v celé lize, takže se na ně moc těším. Věřím, že atmosféra na zápasech bude vynikající.
Ducháč volejbalově vyrůstal v České Lípě a poté prošel mládeží liberecké Dukly. Do jejího mužského týmu se dostal v roce 2014. Byl součástí kádru, který získal mistrovské tituly v letech 2015 a 2016 a v roce 2016 vyhrál také Český pohár.
V sezoně 2016/17 nastupoval souběžně na střídavý start za prvoligový Turnov. Ten tehdy získal prvenství ve druhé nejvyšší soutěži, když ve finále porazil Black Volley Beskydy 3:0 na zápasy. Ducháč v Turnově pokračoval také v následující sezoně, po níž zamířil do zahraničí.
Od roku 2018 působil pět sezon v rakouském klubu TJ Sokol Vídeň. V roce 2023 přestoupil do Blue Volleys Gotha, účastníka druhé nejvyšší německé soutěže. S Gothou v sezonách 2024/25 a 2025/26 vyhrál jižní skupinu druhé bundesligy. Na jaře 2026 navíc tým zvítězil v prvním celoněmeckém play-off druholigových týmů a stal se celkovým mistrem německé druhé bundesligy.
Po skončení angažmá v Gothě se Ducháč chtěl po osmi sezonách v zahraničí vrátit do Česka a hledal nové působiště. V Jihostroji uspěl na zkoušce a s klubem se dohodl na výpomoci do konce roku během rekonvalescence Josefa Leštiny.