Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ducháč: Fanoušci Jihostroje jsou nejlepší v lize, moc se na ně těším

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Smečař Dominik Ducháč má za sebou úspěšné angažmá ve 2. německé Bundeslize. Po devíti letech se rozhodl pro návrat do extraligy, kde předtím slavil dva mistrovské tituly s libereckou Duklou. Na zkoušce v Jihostroji přesvědčil trenéry a pomůže týmu při absenci Josefa Leštiny, který se zotavuje po ope
Ducháč: Fanoušci Jihostroje jsou nejlepší v lize, moc se na ně těším

Ducháč: Fanoušci Jihostroje jsou nejlepší v lize, moc se na ně těším

Zdroj: VK Jihostroj
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:37

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
U Hrdějovic se chystá naháňka na divočáky. Lidé by se měli lesům vyhnout
U Hrdějovic se chystá naháňka na divočáky. Lidé by se měli lesům vyhnout
V Krumlově se rýsuje koalice čtyř uskupení. Vítězné ANO zřejmě skončí v opozici
V Krumlově se rýsuje koalice čtyř uskupení. Vítězné ANO zřejmě skončí v opozici

V Krumlově se rýsuje nové vedení města. Vize pro Krumlov, která ve volbách skončila druhá, spojí síly s...

Jiřičky se do svých domovů vrátí. Neničme jim hnízda, apelují odborníci
Jiřičky se do svých domovů vrátí. Neničme jim hnízda, apelují odborníci

Jiřičky opustily Česko a vydaly se na dlouhou cestu do Afriky. Až se na jaře vrátí, budou hledat svůj...

Rudolfovská bývala císařskou silnicí. Hostinec U Brabců znal každý Budějovičák
Rudolfovská bývala císařskou silnicí. Hostinec U Brabců znal každý Budějovičák

V novém díle Drbny historicky se Jan Schinko zaměřil na Rudolfovskou ulici a její proměny od počátků...

Táborské divadlo si vystřelilo z lidí. Mysleli si, že přijede prezident Pavel
Táborské divadlo si vystřelilo z lidí. Mysleli si, že přijede prezident Pavel

Vypadalo to na velkou událost. Do Tábora měl v pátek přijet prezident Petr Pavel, dorazit vlakem a během...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.