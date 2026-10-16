Aktuální houbařská mapa: Meteorologové odhalili, kde se nyní vyplatí hledat

Houbařům, kteří doufají v plné košíky, současné podmínky moc nenahrávají. Situace není příznivá plošně a ani známé lesní oblasti nemusí nabídnout bohatý úlovek. Pokud se přesto chcete vydat na houby, vyplatí se předem zkontrolovat aktuální mapu a zaměřit se na lokality, kde se drží více vláhy. Lepší vyhlídky se nyní rýsují zejména v Beskydech a místy také v severních a východních částech Čech.
Kde se vyplatí hledat právě teď
Na severu Čech má smysl sledovat oblast za Libercem, především směrem k Jizerským horám. V porovnání s řadou jiných míst zde mohou být podmínky o něco příznivější, přesto se nevyplatí vyrazit s představou, že les bude plný hub. Záleží na konkrétním stanovišti, nedávných srážkách i na tom, zda půda dokázala udržet dostatek vláhy.
O něco lepší možnosti se mohou objevit také ve východních Čechách. Ani tam ale není důvod očekávat mimořádnou sezonu na celém území. Před cestou je vhodné porovnat jednotlivé oblasti v mapě a zvolit konkrétní lokalitu podle aktuálních podmínek.
Beskydy a okolí Frýdku-Místku nabízí nadějnější vyhlídky
Zajímavější situace je na východě Moravy, především v oblasti Beskyd. Houbaři mohou sledovat lesy v okolí
Frýdku-Místku, Jablunkova a Frenštátu pod Radhoštěm. Tento region patří teď mezi místa, kde má podle aktuálního přehledu smysl hledat příznivější podmínky než v řadě dalších částí republiky. Foto: ČHMÚ, Houbařská mapa ukazuje slabou sezonu. Největší šanci mají lidé na východě Moravy
To ovšem neznamená, že stačí přijet na okraj města a košík se rychle zaplní. Rozhoduje konkrétní les, jeho nadmořská výška, druh stromů i vlhkost půdy. V jednom údolí mohou být podmínky výrazně jiné než na protějším svahu. Při slabším růstu se proto vyplatí neupínat se na jednu známou lokalitu a případně zkusit jiné místo v okolí.
Houby nereagují na déšť okamžitě
Častou chybou je vyrazit do lesa hned den po vydatném dešti a očekávat, že houby vyrostly přes noc. Voda musí nejprve proniknout do půdy a vytvořit vhodné podmínky pro růst plodnic. Výsledek závisí také na teplotě a na tom, zda zemina následně znovu rychle nevyschne.
Český hydrometeorologický ústav sleduje pravděpodobnost růstu hub pomocí modelu, který zohledňuje nasycení půdy srážkami za předchozích 30 dní a průměrné teploty za poslední týden. Nejde tedy jen o to, kolik napršelo včera. Podstatné je, jak se vláha v půdě vyvíjela v delším období a zda teploty růstu hub přejí.
Kdy vyrazit a na co nezapomenout
Pokud se rozhodnete vyrazit i za slabších podmínek, zvolte raději kratší výpravu a mějte připravenou alternativní lokalitu. Vyhněte se očekávání, že každý les nabídne plné košíky. Aktuální situace je proměnlivá a další vývoj bude záviset především na počasí v následujících dnech.
Foto: ČHMÚ, Houbařská mapa ukazuje slabou sezonu. Největší šanci mají lidé na východě Moravy
Důležitá je také bezpečnost při sběru. Sbírejte pouze houby, které bezpečně poznáte, a při nejistotě je nekonzumujte. S určením může pomoci odborná poradna České mykologické společnosti. Informace o růstu hub jsou užitečným vodítkem, nikoli zárukou úlovku ani potvrzením, že nalezená houba je jedlá.
Houbařská výprava tedy stále může stát za to, jen je potřeba přizpůsobit očekávání aktuálním podmínkám. Pokud chcete zvýšit šanci na úspěch, sledujte především Beskydy, okolí Frýdku-Místku, Jablunkova a Frenštátu pod Radhoštěm, případně vybrané lokality na severu a ve východních Čechách. I tam ale platí, že rozhodující slovo má příroda.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webu Mykoindex, ČHMÚ, Myko