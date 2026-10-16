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Aktuální houbařská mapa: Meteorologové odhalili, kde se nyní vyplatí hledat

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Kdo se chystá do lesa s košíkem, měl by zatím mírnit očekávání. Houby v Česku teď rostou spíše málo, výjimkou jsou Beskydy.
Fotografie hub v košíku

Fotografie hub v košíku

Zdroj: Foto: George Chernilevsky / Public domain, houby v košíku
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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