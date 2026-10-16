Fotbalisté v pekle druhé světové války. Trailer na Komáří pohár slibuje brutální řež

Komáří pohár (The Mosquito Bowl) převypráví skutečný příběh čtyř hvězd amerického univerzitního fotbalu, které po útoku na Pearl Harbor vyměnily sportovní slávu za uniformy námořní pěchoty a zamířily do války v Pacifiku. Druhý trailer na snímek Petera Berga (Na život a na smrt, Království) staví proti sobě mladickou energii a válečné peklo, v němž se vítězství na bojišti vykupuje strašlivými oběťmi. Netflix film uvede 25. listopadu, ještě předtím se podívá do vybraných amerických kin.
Čtyři mladíci, kteří měli před sebou slibnou sportovní kariéru, se po japonském útoku na Pearl Harbor rozhodli narukovat k námořní pěchotě. John McLaughry, Bob Bauman, Tony Butkovich a Dave Schreiner, ztvárnění Nicholasem Galitzinem, Billem Skarsgårdem, Rayem Nicholsonem a Tomem Francisem, vyměnili zaplněné stadiony za výcvikové tábory a nakonec bojiště v Tichomoří. Nová upoutávka na Komáří pohár nejprve připomíná svět, v němž těmhle klukům ležel univerzitní svět u nohou, pak je ale bezhlavě vrhá do víru výbuchů, trosek, krve a hořící tichomořské krajiny. Zápas na trávníku vystřídá boj o přežití a z někdejších sportovních rivalů se stávají bratři ve zbrani.
„Tihle mladí muži doslova zářili na vrcholu svého mládí, vitality a radosti. Poznáváme je jako hvězdy univerzitního fotbalu,“ říká režisér Peter Berg. „Mysleli si, že půjdou hrát hru zvanou válka a možná ji vyhrají stejně jako fotbalové zápasy. Okamžitě ale poznali úplně jinou úroveň lidského chování.“ Právě tenhle střet naivity s krutou realitou je podle všeho jádrem filmu, který nechce válečné zážitky svých protagonistů romantizovat. Berg ostatně v novém rozhovoru zdůrazňuje, že nejde o fotbalový film, nýbrž o válečný snímek, v jehož středu se náhodou ocitli fotbalisté. Titulní sportovní klání americké námořní pěchoty je pouze jednou částí příběhu, který vypichuje přátelství, ztrátu a cenu, již mladí muži zaplatili za válku.
Tento „Komáří pohár“ odkazuje na skutečný zápas odehraný na Štědrý den roku 1944 na Guadalcanalu, v němž proti sobě nastoupily dvě jednotky americké námořní pěchoty plné bývalých univerzitních fotbalových hvězd. Utkání se odehrálo několik měsíců před invazí na Okinawu a pro některé z jeho účastníků se skutečně stalo posledním zápasem života. Bergova adaptace vychází z knihy Buzze Bissingera The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II; spisovatel se s režisérem pracovně setkal už při vzniku sportovního dramatu Světla páteční noci, tedy Bergova filmu a později seriálu o středoškolském fotbalu v Texasu.
Berg se tak znovu vrací k tématu, které dobře zná: k mužům, jejichž identitu utváří týmová soudržnost a kteří se ocitnou v situaci, na niž je žádná fyzická příprava nemůže dostatečně nachystat. Režisér drsné netflixovské série Kdysi dávno v Americe má pro intenzivní akční výjevy slabost, byť kvalitativní výkyvy jeho filmografie připomínají, že samotná fyzická razance ještě nedělá silné drama. Tentokrát má k dispozici scénář Marka L. Smithe, jenž napsal mimo jiné Revenanta, nedávné postapo Vzhlížet ke hvězdám a zmíněné Kdysi dávno v Americe, s nímž s Bergem na Netflixu udělali krvavou díru do světa. Trailer naznačuje, že tvůrci sázejí na drsný, bezbarvý a místy téměř dokumentární způsob zachycení boje, zatímco sportovní pasáže mají uchovat vzpomínku na zmařené minulé životy.
Jeden z letošních nejambicióznějších streamovacích originálů půjde nejprve 30. října do vybraných amerických kin a od 25. listopadu pak celosvětově na Netflix. Vedle čtveřice hlavních představitelů ve filmu uvidíme i samotného Berga, jenž se ujal role generála Simona Bolivara Bucknera mladšího, který velel americkým jednotkám při invazi na Okinawu.
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Zdroje: Kinobox, Netflix Tudum