Podpis pod Babišovy dotace jako úřednické rozhodnutí nechat se třeba i zavřít

KOMENTÁŘ. Být v kůži úředníků, kterým přijdou pod ruku dokumenty k přidělování dotací pro firmy spojené s premiérem Andrejem Babišem, to věru není žádná slast. Jak se říká, „z toho kouká kriminál“. Nabízí se především paragraf porušování povinností při správě cizího majetku s nejvyšší trestní sazbou až osm let.
Žít v pocitu, že podpisem sporné dotace jako úředník jen plním politickou vůli a jsem takříkajíc z obliga, se časem může nepříjemně vymstít.
Evropská komise opakovaně zdůrazňuje své pochybnosti, že český premiér dostatečně vyřešil svůj střet zájmů. Nově to explicitně zopakovala: český premiér Andrej Babiš se nachází v potenciální situaci střetu zájmů v souvislosti se správou kohezních a zemědělských fondů.
Pokud Komise výdaje neuzná, zůstanou vyplacené miliony na českých daňových poplatnících.
Protikorupční organizace Transparency International ČR navíc zveřejnila oficiální dopis Evropské komise, ve kterém stojí „že opatření, která jsou v současné době prováděna a která byla Komisi oznámena, nejsou dostatečná k řešení tohoto střetu zájmů“.
Dopis Evropské komise na podnět Transparency International je k dispozici ZDE.
Škoda českým veřejným prostředkům
Svěřenský fond RSVP Trust, jak jej Babiš nastavil, prostě nestačí. Premiér navíc dál přímo vlastní investiční holdingovou společnost SynBiol, která je aktivní například ve zdravotnictví, kam taktéž plynou veřejné miliardy.
Babiš a spol. nad tím mohou mávat rukama klidně tak, že způsobí menší uragán, ale nic platné to není. Stejně jako opakovaná tvrzení, že vše je vyřešeno a v pořádku.
Už dříve jsme ve věci citovali politického matadora a praktika, exministra financí Miroslava Kalouska. Je namístě jeho větu zopakovat: „Což o to, české orgány mohou vyplácet dál. Riskují ale střet s paragrafem ,porušování povinností při správě cizího majetku‘, pokud nakonec EU dotace neproplatí. Jsem zvědav na odvážlivce, kteří to risknou. Já bych se bál, trestní sazba je tam vysoká.“
Má pravdu. Pokud konkrétní úředník pustí platbu, o níž ví, že ji Evropská komise pravděpodobně neproplatí, způsobí tím vědomě škodu českým veřejným prostředkům. Což je objektivní znak trestného činu s nejvyšší sazbou (při škodě nad pět milionů korun) dva až osm let.
Mezi řádky lze prý vyčíst nervozitu a obavu z rozhodnutí týkající se Babiše, respektive firem Agrofertu.
Mechanismus totiž funguje tak, že dotace nejdřív vyplácí stát z vlastního rozpočtu a teprve pak žádá Brusel o proplacení. Pokud Komise výdaje neuzná, zůstanou vyplacené miliony na českých daňových poplatnících.
Nepříjemné důsledky? Rozhodně ano
Při možném stíhání bude rozhodovat míra zavinění a to, co úředník v době podpisu věděl. Úřednický aparát, přinejmenším v nejvyšších patrech, potřebné informace prokazatelně má.
Podklady a stanovisky expertů je kupříkladu aktivně zásobuje analytický tým Pirátské strany.
Jak popsal v rozhovoru pro HlídacíPes.org analytik Pirátů a protikorupční expert Janusz Konieczny, z úřadů dostává zpět reakce ve stylu, že „jsou různé právní názory a vše je složité“. Mezi řádky lze prý ale vyčíst nervozitu a obavu z rozhodnutí týkající se Babiše, respektive firem Agrofertu.
Na otázku, zda z analýz plyne, že vyplacení evropských dotací ve prospěch Agrofertu může mít pro konkrétní lidi nepříjemné důsledky, včetně trestního stíhání, pak Konieczny odpověděl jednoznačně: „Rozhodně ano.“
Pokud to tak tedy půjde dál, otázka by neměla znít, zda, ale kdy.