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Podpis pod Babišovy dotace jako úřednické rozhodnutí nechat se třeba i zavřít

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Být v kůži úředníků, kterým přijdou pod ruku dokumenty k přidělování dotací pro firmy spojené s premiérem Andrejem Babišem, to věru není žádná slast. Jak se říká, „z toho kouká kriminál“. Nabízí se především paragraf porušování povinností při správě cizího majetku s nejvyšší trestní sazbou až osm let. Žít v pocitu, že podpisem sporné
profimedia-1143506634

profimedia-1143506634

Zdroj: Premiér Andrej Babiš v Bruselu. Foto: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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