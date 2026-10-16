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U Hrdějovic se chystá naháňka na divočáky. Lidé by se měli lesům vyhnout

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V lesích u Budějovic se již zítra uskuteční naháňka na černou zvěř. Honební společenstvo Hosín žádá obyvatele, aby se v lesích nezdržovali a nechodili tam venčit psy. Cílem je předejít případným úrazům.
U Hrdějovic se chystá naháňka na divočáky. Lidé by se měli lesům vyhnout

U Hrdějovic se chystá naháňka na divočáky. Lidé by se měli lesům vyhnout

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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