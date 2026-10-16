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Kinovýhled: Na plátna kin se snese Velrybí pád i oceňovaná dramata Fjord a Minotaur

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Máme tu třetí říjnovou nadílku novinek, která je bohatší než obvykle. Kromě standardních premiér můžete v sobotu vyrazit na dokument Always Lalisa o titulní herečce a K-popové hvězdě, nebo hodinovou komedii Pitomá příroda, která do distribuce vstoupila již ve středu. Zbylých jedenáct premiér si probereme tak podrobně, jak jen nám to rozsah článku dovolí.
Kinovýhled: Na plátna kin se snese Velrybí pád i oceňovaná dramata Fjord a Minotaur

Kinovýhled: Na plátna kin se snese Velrybí pád i oceňovaná dramata Fjord a Minotaur

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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