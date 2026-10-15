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Jiřičky se do svých domovů vrátí. Neničme jim hnízda, apelují odborníci

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Jiřičky opustily Česko a vydaly se na dlouhou cestu do Afriky. Až se na jaře vrátí, budou hledat svůj domov. Lidé někdy odstraňují jejich hnízda nebo instalují zábrany, které jim znemožní znovu zahnízdit. Jiřičky přitom patří mezi věrné ptačí sousedy a jejich hnízdiště chrání zákon.
Jiřičky se do svých domovů vrátí. Neničme jim hnízda, apelují odborníci

Jiřičky se do svých domovů vrátí. Neničme jim hnízda, apelují odborníci

Zdroj: Ludmila Korešová - Česká společnost ornitologická
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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