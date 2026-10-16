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Čelní střet aut v Jarošově nad Nežárkou. Zranilo se šest lidí, zasahuje vrtulník

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Srážka dvou aut v Jarošově nad Nežárkou si vyžádala šest zraněných. Na místě zasahují záchranáři, hasiči i policisté, přivolán byl také vrtulník letecké záchranné služby.
Čelní střet aut v Jarošově nad Nežárkou. Zranilo se šest lidí, zasahuje vrtulník

Čelní střet aut v Jarošově nad Nežárkou. Zranilo se šest lidí, zasahuje vrtulník

Zdroj: HZS JčK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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