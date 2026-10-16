Čelní střet aut v Jarošově nad Nežárkou. Zranilo se šest lidí, zasahuje vrtulník

Čelní střet aut v Jarošově nad Nežárkou. Zranilo se šest lidí, zasahuje vrtulníkPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Čelní střet aut v Jarošově nad Nežárkou. Zranilo se šest lidí, zasahuje vrtulníkZdroj: HZS JčK
Článek byl publikován 16.10.2026 11:29
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