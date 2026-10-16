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Předvolební Svoboďák v kontrastu: Mezi vizemi, dětským smíchem a tvrdou realitou ulice

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Náměstí Svobody v Brně žilo vlastním životem. Předvolební kampaň se naplno rozjela a náměstí se proměnilo v přehlídku stánků, letáků a politických vizí. Stačí se ale podívat pozorněji a člověk zjistí, že předvolební ruch nabízí mnohem víc než jen agitování – je to přehlídka ostrých kontrastů.
Předvolební Svoboďák v kontrastu: Mezi vizemi, dětským smíchem a tvrdou realitou ulice

Předvolební Svoboďák v kontrastu: Mezi vizemi, dětským smíchem a tvrdou realitou ulice

Zdroj: Kateřina Pospěchová
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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