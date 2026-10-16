Kilde si po děsivém pádu přetrhl Achillovu šlachu. Snoubenec Shiffrinové se vracel do lyžování skoro dva roky

Středa 14. října 2026, trénink sjezdu na jihoamerickém sněhu, kde se norští rychlostní lyžaři chystají na novou sezonu. Kilde, vítěz celkového Světového poháru z roku 2020, upadl a vstával už s diagnózou, kterou se sportovci bojí slyšet. Norský lyžařský svaz druhý den v 15:00 oznámil, že má přetrženou Achillovu šlachu. Z Chile odletěl do rakouského Innsbrucku na další vyšetření, kde lékaři posoudí, jak zranění léčit. Pro lyžaře, který se teprve před necelým rokem vrátil do závodů po téměř 700 dnech, je to rána, kterou jde jen těžko popsat.
Co víme o pádu v Chile
Oficiální informace jsou zatím strohé. Tisková zpráva Norského lyžařského svazu mluví o pádu při tréninku sjezdu, přetržené Achillově šlaše a cestě do Innsbrucku. O operaci zatím nepadlo ani slovo. Svaz slíbil, že další informace zveřejní, až je bude mít.
Průběh samotného pádu, rychlost ani místo na trati svaz nepopsal. Video se na veřejnost nedostalo. Chybí i osobní vyjádření Kildeho a jeho snoubenky Mikaely Shiffrinové, nejúspěšnější lyžařky historie Světového poháru, se kterou Kilde v dubnu 2024 oznámil zásnuby. Agentura AP je tehdy označila za „hvězdný pár“ lyžování.
Obrazy, které si fanoušci při slově „Kilde“ vybaví, pocházejí z jiného dne a jiné hory.
Wengen: pád, který svět viděl naživo
Sobota 13. ledna 2024, slavný Lauberhorn ve Wengenu. Kilde jel třetí rychlostní závod během tří dnů. Program byl kvůli přeloženému závodu z Beaver Creeku mimořádně nabitý a Nor do něj podle Guardianu nastupoval zdravotně oslabený.
V závěrečném esíčku ztratil kontrolu. Vymrštilo ho z lyží, ve vzduchu se přetočil a zády narazil do bezpečnostních sítí. Z tratě ho odvážel vrtulník. Norský týmový lékař pak pro švýcarskou televizi SRF potvrdil konec sezony: vykloubené rameno a hlubokou řeznou ránu v lýtku.
Tím ale příběh neskončil, teprve začínal. Do operovaného ramene se později dostala infekce a přerostla v sepsi. Kilde v rozhovoru pro norský deník VG, který převzala švédská SVT, mluvil o otázce života a smrti. V podcastu Shiffrinové „What’s the Point“ na podzim 2025 popsal i panické ataky, které ho po té zkušenosti pronásledovaly.
Ve Wengenu přišel o sezonu. V nemocnici málem přišel o mnohem víc.
684 dní zpátky na start
Do závodu se vrátil 27. listopadu 2025 v superobřím slalomu v americkém Copper Mountain. Od Wengenu uplynulo zhruba 684 dní. Mezinárodní lyžařská federace FIS psala o dvaceti měsících rehabilitace a nemoci.
Výsledkově to žádný zázrak nebyl. Kilde dojel dělený 24. se ztrátou 1,25 sekundy na vítěze Marca Odermatta. Hned za ním, o pouhé čtyři setiny, skončil dělený 26. Čech Jan Zabystřan. Shiffrinová stála v cíli a řekla, že už samotný start byl jeho největší vítězství. Kilde přiznal nervozitu, ale i splněný sen: mít ji v cílovém prostoru.
Pak přišla zima, která se vyvíjela jinak, než si přál. Po víkendu Světového poháru v Crans-Montaně oznámil norský svaz 3. února 2026, že Kilde vynechá olympiádu v Miláně a Cortině. „Tělo a hlava“ podle jeho slov nebyly připravené podat výkon, jaký potřeboval. Zároveň dodal, že je hrdý na to, že se do Světového poháru vůbec dokázal vrátit.
Olympijské odstoupení přitom neznamenalo rezignaci. Svaz tehdy uvedl, že bude trénovat s cílem znovu závodit v další sezoně. Koncem dubna 2026 ho zařadil do reprezentace pro ročník 2026/2027 a podle VG mezi muži dokonce s nejvyšším A-statusem. Pád v Chile tak nepřerušil volné období. Zasáhl rozjetý plán návratu, tentokrát už s jasnou sportovní ambicí.
Achillovka: co ho čeká
Achillova šlacha spojuje lýtkové svaly s patní kostí. Bez ní člověk nedokáže normálně vystoupit na špičky. Pro rychlostního lyžaře, který při stovce kilometrů v hodině tlumí nárazy, drží stabilitu v hlubokém předklonu a přenáší sílu do lyží, je klíčová.
Americká ortopedická akademie popisuje v přehledu AAOS OrthoInfo úplné přetržení jako zneschopňující zranění. U závodních sportovců často doporučuje operaci. Po léčbě obvykle následuje zhruba šest týdnů imobilizace. Úplné zotavení trvá kolem dvanácti měsíců a obnova plné síly může u některých pacientů trvat 18 až 24 měsíců. Návrat ke sportu navíc vyžaduje komplexní testování, nejen uplynutí času.
Systematický přehled studií o profesionálních sportovcích uvádí, že ti, kteří se na profesionální úroveň vrátí, to v průměru zvládnou zhruba za jedenáct měsíců. Data ale pocházejí převážně z jiných sportů, přímou databázi alpských lyžařů nemáme. A návrat není automatický.
Kalendář po 14. říjnu 2026 vypadá takto:
|Horizont od zranění
|Datum
|6 týdnů (konec imobilizace)
|konec listopadu 2026
|6 měsíců
|polovina dubna 2027
|11 měsíců (průměr profesionálů)
|polovina září 2027
|12 měsíců (úplné zotavení)
|polovina října 2027
|18 až 24 měsíců (plná síla)
|duben až říjen 2028
Podle nás je z tabulky zřejmé, že rychlostní část sezony 2026/2027 je pro Kildeho velmi pravděpodobně ztracená. O ročníku 2027/2028 se dá uvažovat až podle toho, jak rozhodnou lékaři v Innsbrucku, jak se šlacha zhojí a jak dopadnou testy. U pětatřicetiletého sjezdaře (do sezony vstoupí v tomto věku) s historií těžkého zranění bychom spíš počítali s horní hranicí těch odhadů než s dolní.
Kolik návratů unese jeden lyžař
Kildeho příběh přerůstá běžnou zprávu ze zákulisí přípravy. Je to test hranice, kterou sport nerad vidí: kolik fyzických i psychických návratů může elitní rychlostní lyžař během jedné kariéry zvládnout.
Po Wengenu nešlo jen o rameno a lýtko. Šlo o sepsi, panické ataky a dvacet měsíců, kdy se z vrcholového sportovce stal pacient. Když v únoru sám přiznal, že nefunguje hlava, dal najevo, jak tenký byl led, po kterém se vracel. A přesto se na jaře znovu přihlásil o místo v týmu a v říjnu stál na startu sjezdového tréninku na druhém konci světa.
O konci kariéry nikdo z norského týmu nemluví a bylo by nefér to za něj vyslovovat. Fyzicky jde o jiné zranění než ve Wengenu, ohraničenější, s dobře zmapovanou léčbou a statisticky reálnou šancí na návrat. Těžší bude ta druhá část: znovu projít měsíce sádry, ortézy a posilovny, aniž by člověk věděl, jestli na konci čeká start, nebo další ticho.
Kilde už jednou ukázal, že dokáže čekat skoro dva roky. Teď v Innsbrucku čeká na verdikt, podle kterého začne počítat dny znovu od nuly.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta