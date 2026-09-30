Stylistka varuje ženy 60+: tahle 1 barva podzimního kabátu přidává 10 let. Většina Češek si ji kupuje pořád dokola

Když se venku ochladí a přijde čas vytáhnout z předsíně kabát, sáhne většina žen po šedesátce po stejném odstínu jako loni i před pěti lety. Je praktický, snese skoro všechno a v obchodě nad ním člověk nemusí dlouho přemýšlet. Stylistky ale upozorňují, že právě u obličeje dokáže napáchat víc, než by kdo čekal.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Černá jako věčná jistota
Řeč je o černé. S přibývajícími lety se šatník u mnoha žen postupně zatemňuje a kromě černé v něm vládne tmavě modrá, hnědá a šedá. Tmavé barvy působí seriózně, s ničím neriskujete a nikdo se na vás na ulici neotáčí.
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Deset let navíc samozřejmě nikdo nezměří pravítkem. Většinou za tím ani nestojí kabát samotný. Vadí až souhra, kdy se k němu přidá svetr s vysokým límcem, tmavá čepice nebo klobouk a obličej zůstane uprostřed toho všeho bez jediného světlého bodu.
Proč tmavá u tváře přidává roky
S věkem pleť přirozeně bledne a obličej ztrácí vlastní kontrast. Vlasy prokvétají stříbrem, obočí slábne a rty už nemají takovou barvu jako dřív. Když takovou tvář orámuje hluboká tmavá plocha, rozdíl mezi látkou a pletí je najednou příliš ostrý.
Výsledkem jsou výraznější stíny pod očima, zřetelnější vrásky a přísnější výraz. Módní expertka Eva Janešová proto pro Svět ženy radila nahradit ostrou černou námořnickou modří, jemnou lomenou bílou nebo béžovou.
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Chystáte se letos na nový kabát? Zkuste velbloudí odstín. Patří k nadčasovým klasikám a módní magazíny ho doporučují hlavně těm, koho už nebaví zimní uniforma z tmavých barev. Hodí se k šedým kalhotám, tmavě modrému svetru i k vínové kabelce.
Opatrnost se vyplatí na druhé straně palety. Velmi bledá pudrová nebo vybledlá světle modrá se se zralou pletí snadno slije a obličej v ní ztratí obrys. Sytější a teplejší tóny proto většinou udělají lepší službu.
Foto: Freepik.com Oblíbený černý kabát nemusíte vyhazovat
Kdo má svůj černý kabát rád, může ho nosit dál. Stačí mezi tmavou látku a obličej vložit něco světlého nebo barevného. Poslouží hedvábný šátek v lososové barvě, světlá šála z jemné vlny, výraznější náušnice nebo bílý límeček halenky vytažený přes svetr.
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Stylistky se shodují, že černá má v šatníku své místo, jen by neměla tvořit celý outfit od hlavy k patě. Jeden světlý detail u krku přitom zabere pár vteřin a obličej hned působí svěžeji.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.vlasta.cz/krasa/barevna-paleta-pro-zeny-po-60/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/modni-hrichy-zen-nad-60-vyhodte-obleceni-ktere-vam-pridava-roky-radi-expertka, https://www.lifee.cz/podzimni-satnik-pro-damy-po-sedesatce-modni-triky-34b3f, https://www.marianne.cz/moda/9-nejvic-trendy-kabatu-ve-velbloudi-barve-ktere-si-muzete-hned-poridit, https://www.iglanc.cz/inspirace/zima-kabat-velbloudi-barva-tichy-luxus-galerie/, https://www.extrainspirace.cz/zeny-nad-65-v-duchodu-vedi-ktera-barva-slusi-v-kazdem-veku-mlade-cesky-voli-opak-a-zbytecne-si-pridavaji-roky/