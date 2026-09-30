Danuše Nerudová se pochlubila romantickými fotkami s manželem: Do Paříže však vůbec nejeli za památkami

Danuše Nerudová vyrazila s manželem Robertem do Paříže. Hlavním cílem nebyly památky, ale dlouho očekávaný koncert Céline Dion.
Europoslankyně tentokrát pustila ven i trochu soukromější moment ze svého života. Z fotek a krátkých poznámek na sociálních sítích jsme si na In-Lifestyle všimli, že pařížský pobyt nepojali s manželem jako pracovní cestu ani jako reprezentaci. Šlo jednoduše o pár dní, kdy mohli být spolu.
Do Paříže spolu, po měsících čekání
Danuše Nerudová na svém Facebooku uvedla, že přišel večer, na který čekali několik měsíců. Připojila k tomu stručné: „Paříž, my dva a Céline Dion.“ Po jejím boku byl manžel Robert Neruda, se kterým je od roku 2002.
Na koncert Céline Dion se přitom nečekalo jen proto, že jde o jednu z největších světových popových hvězd. Pro její fanoušky byl tentokrát důležitý i samotný návrat zpěvačky na pódium. Dion se po několika letech, během nichž jí vystupování výrazně komplikovaly zdravotní problémy, znovu postavila před tisíce lidí. V pařížské aréně se během večera střídal zpěv s emocemi a bylo znát, že pro publikum nejde o úplně obyčejný koncert.
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Pro fanoušky Céline Dion to byl silný večer
Céline Dion musela kvůli syndromu ztuhlého člověka výrazně omezit svou kariéru a několik let prakticky nevystupovala. Její návrat proto fanoušci sledovali velmi pozorně. Když se v Paříži znovu ozvaly její nejznámější písně, nešlo jen o další zastávku koncertního programu. Pro řadu lidí to byl okamžik, kdy po dlouhé době viděli svou oblíbenou zpěvačku znovu dělat to, co umí nejlépe.
A přesně tento večer si Nerudová s manželem vybrali jako společný zážitek. Z jejího příspěvku je cítit prostá radost z toho, že se po měsících čekání konečně dostali na koncert, na který se těšili. Vedle všech velkých jmen a tisíců lidí v hledišti tak zůstává docela obyčejný příběh dvou manželů, kteří si chtěli užít večer spolu.
Manžel zůstává spíš v pozadí
Robert Neruda se na veřejnosti objevuje podstatně méně než jeho žena. Je advokátem specializovaným na soutěžní právo a partnerem HAVEL & PARTNERS, dříve působil také na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Širší veřejnost si ho víc všímala během prezidentské kampaně Danuše Nerudové, kdy média včetně Seznam Zpráv rozebírala i možné střety zájmů.
Společné fotografie z Paříže ale ukazují jejich vztah trochu jinak než politické nebo společenské fotografie, na kterých jsme je zvyklí vídat. Tentokrát nebylo potřeba nic komentovat. Prostě spolu vyrazili na koncert, na který se oba dlouho těšili, a užili si pár dní mimo běžný pracovní režim, včetně ranního běhu kolem Eiffelovy věže.
Tentokrát ukázala i emoce
Danuše Nerudová se na veřejnosti běžně prezentuje poměrně ostře a její příspěvky se často týkají politiky a aktuálního dění. V Paříži ale byla vidět úplně jiná poloha. Vedle manžela, na koncertě oblíbené zpěvačky a viditelně dojatá z atmosféry večera neměla problém ukázat emoce a jednoduše si ten moment užít.
Spousta lidí v komentářích jí přitakávala, objevovaly se pochvaly jejího hudebního vkusu i občasné vyjádření závisti, že mohla být při tak jedinečném koncertě přímo na místě. Tentokrát tedy místo ostrých politických názorů stačilo jedno krátké sdělení: Paříž, my dva a Céline.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Danuše Nerudová se pochlubila romantickými fotkami s manželem z Paříže: Jejich hlavním cílem ale památky nebyly byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.