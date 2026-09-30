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„Podpora Ukrajiny není charita.“ Odcházející ukrajinský velvyslanec Zvaryč řekl, co si myslí o Česku i ruské propagandě

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Dva roky zastupoval bránící se Ukrajinu v Česku, teď se připravuje na funkci náměstka ministra zahraničí, kterou už bude vykonávat v Kyjevě. Jak odcházející velvyslanec Vasyl Zvaryč vnímá českou společnost,…
„Podpora Ukrajiny není charita.“ Odcházející ukrajinský velvyslanec Zvaryč řekl, co si myslí o Česku i ruské propagandě

„Podpora Ukrajiny není charita.“ Odcházející ukrajinský velvyslanec Zvaryč řekl, co si myslí o Česku i ruské propagandě

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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