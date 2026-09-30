Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Retro kvíz na téma vybavení z babiččiny kuchyně: Kdo nezíská ani 6/10 bodů, nejspíše je moc mladý

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kuchyně našich babiček fungovaly bez vzduchových fritéz a dotykových indukcí, a přesto z nich vycházely nedělní obědy, které by dnešní technice udělaly ostudu. Remoska, sifonová lahev nebo tlakový hrnec zvaný papiňák patřily k základní výbavě. Jenže kdo z mladší generace by dnes vůbec poznal, k čemu sloužily?
Remoska

Remoska

Zdroj: Foto: Frettie / Creative Commons / CC BY 3.0
Reklama
Další články z Cooky.cz
Houbová sekaná s ovesnými vločkami: Jednoduchý recept, který překvapí šťavnatostí i plnou chutí
Houbová sekaná s ovesnými vločkami: Jednoduchý recept, který překvapí šťavnatostí i plnou chutí
Bábovková forma tentokrát naslano: Vajíčková tlačenka vypadá slavnostně a připravuje se velmi snadno
Bábovková forma tentokrát naslano: Vajíčková tlačenka vypadá slavnostně a připravuje se velmi snadno

Na vajíčkovou tlačenku v bábovkové formě si vzpomenu pokaždé, když po Velikonocích zbude víc vařených vajec...

Dokonale čirý vývar, jako ho dělaly všechny naše prababičky: Stačí 1 lžička této tekutiny
Dokonale čirý vývar, jako ho dělaly všechny naše prababičky: Stačí 1 lžička této tekutiny

Zakalený vývar zachrání jediná lžička vodky nebo vaječný bílek. Zjistěte, proč vývar mléčně zšedne a jak mu...

Rajské jídlo s ovocem a šlehačkovým krémem: Lehký nepečený dezert jako dělaný na konce léta
Rajské jídlo s ovocem a šlehačkovým krémem: Lehký nepečený dezert jako dělaný na konce léta

Ovocná šťáva se vsákne do piškotů, nahoře sedí jemný vanilkový pudink a celé to završí šlehačkový krém....

Křupavé zapékané chlebíčky se sýrem, šunkou a cibulí: Blesková večeře ze staršího pečiva
Křupavé zapékané chlebíčky se sýrem, šunkou a cibulí: Blesková večeře ze staršího pečiva

Vyzkoušejte nejlepší zapékané chlebíčky se sýrem, uzeninou a cibulí! Rychlá večeře ze starší veky či...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.