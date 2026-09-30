Retro kvíz na téma vybavení z babiččiny kuchyně: Kdo nezíská ani 6/10 bodů, nejspíše je moc mladý

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Retro kvíz na téma vybavení z babiččiny kuchyně: Kdo nezíská ani 6/10 bodů, nejspíše je moc mladýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kuchyně našich babiček fungovaly bez vzduchových fritéz a dotykových indukcí, a přesto z nich vycházely nedělní obědy, které by dnešní technice udělaly ostudu. Remoska, sifonová lahev nebo tlakový hrnec zvaný papiňák patřily k základní výbavě. Jenže kdo z mladší generace by dnes vůbec poznal, k čemu sloužily?
Remoska
Zdroj: Foto: Frettie / Creative Commons / CC BY 3.0
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