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Zapomenutý československý film se po desítkách let stal hitem světového internetu: Lidé jsou nadšení

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Československý film Valerie a týden divů se stal hitem sociálních sítí. Zahraniční diváci diskutují o jeho příběhu i skrytých významech.
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Zdroj: Fotografie: se souhlasem České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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