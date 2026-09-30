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Josef Vojtek završuje svou muzikálovou éru. Loučí se albem Duety

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Josef Vojtek navazuje na loňské album Muzikály … tak trochu rockovědruhým dílem s podtitulem Duety a uzavírá tak loučení se svým působením v muzikálech. Jeho úspěšné koncertní turné věnované muzikálům se prodlužuje do dalšího roku.
Josef Vojtek

Josef Vojtek

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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