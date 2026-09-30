Rychlé domácí palačinky: Jednoduchý recept na tenké, vláčné a vždy povedené sladké placky

Palačinky zná skoro každý. Jenže dobrá palačinka, a palačinka, která se na pánvi rozpadá nebo skončí jako tlustá placka, to jsou dvě různé věci. Tenhle recept jsem jednou zkusila spíš ze zvědavosti a od té doby se u nás drží. Palačinky jsou tenké, měkké, při obracení se zbytečně netrhají a kapka rumu spolu s odpočinutým těstem jim dost pomáhá. Na pánvi se chovají klidněji, než by člověk čekal. Nejčastěji je plním marmeládou nebo tvarohem, ale unesou skoro cokoli. A mizí rychle. Obvykle dřív, než stihnu dodělat poslední.
Na palačinkách je vlastně nejlepší to, jak jsou obyčejné. Vezmete pár surovin, které většinou doma jsou, a za chvíli máte
večeři, svačinu nebo pomalejší víkendovou . V tomhle těstě je snídani mléko s vodou, takže nepůsobí těžce, a olej přímo v těstě pomáhá tomu, aby se palačinky opékaly rovnoměrně. Jedna rada z kuchyně, nijak objevná, ale pořád platná: dejte těstu opravdu aspoň 30 minut odpočinout. Mouka nasaje tekutinu, směs se zklidní a při smažení je ten rozdíl poznat.
Když jich dělám větší hromadu, skládám palačinky na talíř jednu na druhou a přehodím přes ně čistou utěrku.
Neoschnou, zůstanou měkké a později se dají normálně rolovat, bez lámání a vztekání. U nás pořád vede marmeláda s tvarohem, ale pár kusů někdy nechám jen s cukrem a citronovou šťávou. Je to až směšně jednoduché, ale funguje to. Recept na rychlé a tenké domácí palačinky s rumem
Doba přípravy: 10 minut + 30 minut odpočinek těsta Doba smažení: přibližně 20 minut Počet porcí: asi 10 až 12 palačinek Ingredience pro přípravu 250 ml mléka 250 ml vody 3 ks vejce 1 balíček vanilkového cukru 1 špetka soli 3 lžíce oleje 3 lžíce rumu 300 g hladké mouky olej na potření nebo lehké vymazání pánve marmeláda, tvaroh nebo ovoce na naplnění podle chuti Postup přípravy tenkých rumových palačinek
1. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přilijte mléko a vodu a krátce prošlehejte. Pak přidejte vanilkový cukr, sůl, olej a rum.
2.
Hladkou mouku přisypávejte postupně. Ne celou najednou, zbytečně by se dělaly hrudky. Metličkou míchejte, až vznikne hladké těsto. Kdo chce mít směs opravdu jemnou, může ji nakonec krátce projet tyčovým mixérem.
3. Hotové těsto nechte stát alespoň
30 minut. U palačinek to není jen formalita. Těsto se spojí, trochu zhoustne a při smažení se pak méně trhá.
4. Před smažením těsto ještě jednou promíchejte. Má to smysl, protože
mouka během odpočinku klesá ke dnu mísy.
5. Rozehřejte nepřilnavou pánev a jen zlehka ji potřete
olejem. Stačí tenký film. Když je tuku moc, těsto po pánvi spíš ujíždí, než aby se pěkně rozlilo.
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6. Menší naběračku těsta nalijte doprostřed pánve a krouživým pohybem ho rozlijte do tenké vrstvy. Z první strany palačinku opékejte asi
1 až 1,5 minuty, dokud okraje nezačnou lehce zlátnout.
7. Otočte ji stěrkou, opatrně a bez spěchu. Kdo už to má natrénované, může použít rychlý pohyb pánví. Druhá strana potřebuje kratší čas, většinou stačí
30 až 45 sekund.
8. Hotové palačinky skládejte na talíř na sebe a přikrývejte čistou utěrkou. Zůstanou
vláčné a půjdou dobře rolovat nebo skládat do trojúhelníků.
9. Každou palačinku potřete
marmeládou nebo naplňte oslazeným tvarohem. Přidat se dají i čerstvé jahody, jak se u některých podávání dělá, případně stačí lehké poprášení moučkovým cukrem.
10. Podávejte je hned po naplnění, dokud jsou ještě trochu teplé. Pokud nějaké zbudou, nechte je vychladnout, zabalte a uložte do lednice. Druhý den je stačí krátce prohřát na pánvi nebo v mikrovlnce.
Foto: Cooky.cz, Palačinky jsou jedlé i druhý den, stačí je ohřát na pánvi a naplnit. Rady hospodyňky k nejlepším palačinkám Když se těsto zdá příliš husté, přidejte ještě 1 až 2 lžíce vody. Mouka není pokaždé stejná a některá tekutinu saje víc. První palačinka dobře ukáže, jestli je pánev správně rozpálená. Často bývá trochu zkušební, s tím se doma prostě počítá. Ke sladké verzi se hodí jahodová nebo meruňková marmeláda, na vydatnější večeři zase tvaroh s rozinkami. Pokud chcete mít palačinky podobně velké, nabírejte těsto pokaždé stejnou naběračkou, zhruba do tří čtvrtin. V běžné kuchyni je to jistější než složité odměřování.
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