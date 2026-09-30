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Rychlé domácí palačinky: Jednoduchý recept na tenké, vláčné a vždy povedené sladké placky

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Dcerka si jednou přála k večeři palačinky a od té doby se u nás tenhle recept drží zuby nehty. Jsou tenké, vláčné, netrhají se při otáčení a díky troše rumu i odleženému těstu se s nimi pracuje překvapivě snadno. Nejčastěji je mažu marmeládou nebo plním tvarohem, ale hodí se skoro na všechno.
Obrázek k receptu na Rychlé domácí palačinky: jednoduchý recept na tenké, vláčné a vždy povedené palačinky

Obrázek k receptu na Rychlé domácí palačinky: jednoduchý recept na tenké, vláčné a vždy povedené palačinky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Rychlé domácí palačinky: jednoduchý recept na tenké, vláčné a vždy povedené palačinky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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