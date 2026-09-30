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Ze 40 tisíc na 28 milionů fanoušků. "Radši bych měl svůj starý život," přiznává hrdina MS

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Mistrovství světa 2026 udělalo z Vozinhy během několika týdnů globální fotbalovou celebritu. Čtyřicetiletý brankář Kapverdských ostrovů vstupoval do turnaje s přibližně 40 tisíci sledujícími na Instagramu, dnes jich má 28,4 milionu. Zatímco řada sportovců by podobný vzestup považovala za splněný sen, bývalý gólman Trenčína přiznává pravý opak. Kdyby si mohl vybrat, vzal by zpátky svůj život před šampionátem.
Ze 40 tisíc na 28 milionů fanoušků. "Radši bych měl svůj starý život," přiznává hrdina MS

Ze 40 tisíc na 28 milionů fanoušků. "Radši bych měl svůj starý život," přiznává hrdina MS

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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