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Vyhlašujeme nejhorší zvyk při topení na podzim: kvůli němu Češi zaplatí až o 9 600 Kč víc

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Venku mrholí, v obýváku se chodí v tričku a na teploměru svítí příjemných 24 stupňů. Takhle vypadá sychravý...
Vyhlašujeme nejhorší zvyk při topení na podzim: kvůli němu Češi zaplatí až o 9 600 Kč víc

Vyhlašujeme nejhorší zvyk při topení na podzim: kvůli němu Češi zaplatí až o 9 600 Kč víc

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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