Vyhlašujeme nejhorší zvyk při topení na podzim: kvůli němu Češi zaplatí až o 9 600 Kč víc

Venku mrholí, v obýváku se chodí v tričku a na teploměru svítí příjemných 24 stupňů. Takhle vypadá sychravý večer v mnoha českých domácnostech a málokoho napadne, že by na tom bylo něco špatně. Právě udržování téhle pohodové teploty je ale zvyk, který se na vyúčtování za topnou sezónu propíše víc než kterákoli jiná drobnost.
Čtyřiadvacet stupňů jako domácí standard
Přetápění patří k nejrozšířenějším návykům v Česku. Podle vládního webu Chytrá volba jsou české rodiny zvyklé udržovat v zimě doma zhruba 24 °C. Energetici přitom za rozumnou teplotu v obytných místnostech považují 20 až 21 °C.
Podzim, kdy se po létě znovu zatápí a hlavice na radiátorech se nastavují na celou sezónu, je nejlepší chvíle se na termostat podívat.
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Dům ztrácí teplo stěnami, okny i střechou tím rychleji, čím větší je rozdíl mezi teplotou uvnitř a venku. Každý stupeň navíc tak znamená, že topení musí dodat víc energie. Energetické poradny i dodavatelé energií se shodují na orientačním pravidle, podle kterého jeden stupeň odpovídá zhruba 6 % nákladů na vytápění.
Pár stupňů navíc se tak během sezóny nasčítá do částky, kterou na vyúčtování poznáte. Celou ji přitom způsobí jediné nastavení termostatu, na které si člověk zvykne a přestane ho vnímat.
Kolik to dělá v korunách
Srovnávač Klik.cz v srpnu 2026 modeloval běžný rodinný dům vytápěný plynem. Vytápění takového domu podle výpočtu vyjde za celou topnou sezónu přibližně na 30 až 40 tisíc Kč a podobnou částku uvádí i modelový výpočet jednoho z dodavatelů plynu.
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Pokud tahle částka odpovídá topení na 20 °C, přetápění na 24 °C k ní podle pravidla čtyř stupňů po šesti procentech přidá zhruba 24 %. V modelu to dělá přibližně 7 200 až 9 600 Kč navíc za jednu sezónu.
Berte to jako hrubý odhad pro běžný rodinný dům, ve vaší domácnosti může účet vyjít znatelně jinak. U nových smluv spíš výš, protože plyn na burze od začátku roku výrazně podražil a dodavatelé na podzim 2026 zdražují nové fixace.
V bytě s ústředním topením počítejte jinak
Pravidlo šesti procent platí pro dům jako celek. V paneláku nebo bytovém domě s centrálním zdrojem je situace složitější. Byty spolu sdílejí stropy, podlahy i stěny, přes které se teplo přelévá z jednoho do druhého, a domácnost obklopená vytápěnými sousedy se tak zčásti ohřívá i jejich topením.
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Svou roli hraje i vyúčtování. Takzvaná základní složka se mezi byty dělí podle metrů čtverečních a na to, jak kdo topí, se neohlíží. Nižší teplotou tak šetříte jen na té části účtu, která se odvíjí od naměřené spotřeby.
Úspora se proto v bytě projeví výrazně méně než u rodinného domu s vlastním kotlem a někdy je téměř neznatelná. Nejvíc ušetříte, když teplotu sníží celý dům.
Podzimní past: sklopené okno nad radiátorem
Přetápění má na podzim ještě jednoho pomocníka. Když se v bytě suší prádlo nebo je po vaření potřeba zbavit kuchyň páry, zůstane okno sklopené třeba celé odpoledne, zatímco topení běží dál. Chladný proud z okna přitom padá rovnou na termostatickou hlavici, protože radiátor bývá kousek pod parapetem. Hlavice si ho vyloží jako pokles teploty v pokoji a radiátor rozpálí, takže část tepla zbytečně skončí venku.
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Úzkou škvírou se do místnosti dostane čerstvého vzduchu jen málo, zatímco teplo z ní odchází po celou dobu, kdy je okno sklopené. Výhodnější je nárazové větrání, při kterém okno na pár minut otevřete dokořán a pak zavřete. Na delší větrání se vyplatí radiátor pod oknem předem stáhnout na nulu a hlavici vrátit na původní číslo až ve chvíli, kdy je okno zase zavřené.
Krátké větrání dokořán vyjde levněji než okno sklopené celé odpoledne nad běžícím radiátorem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak ubrat stupně a nemrznout Na večerní sezení u televize mějte po ruce deku, pod kterou je příjemně i v chladnějším pokoji. Dveře do místností, kde skoro nikdo nepobývá, nechávejte zavřené, aby do nich teplo zbytečně neodcházelo. Když bude byt celý den nebo přes víkend prázdný, topení úplně nevypínejte a jen ho stáhněte na nižší teplotu. Kdyby stěny a nábytek prochladly, prohřívaly by se dlouho a po návratu by doma ještě nějakou dobu byla zima.
Chladnější byt ocení i dýchací cesty, protože přetopený vzduch bývá sušší a vysušuje sliznice. Pokud máte zdravotní potíže, poraďte se o vhodné teplotě se svým lékařem.
Zdroje: https://chytravolba.gov.cz/obsah/vytapeni-a-regulace-teploty/, https://www.cez.cz/cs/clanky/vytapeni/11-tipu-jak-usetrit-na-nakladech-za-vytapeni-174150, https://zpravy.tiscali.cz/kolik-opravdu-usetrite-kdyz-stahnete-teplotu-o-jeden-stupen-casto-citovanych-6-percent-neplati-pro-kazdeho-746192, https://www.innogy.cz/radce/blog/cim-topit-levneji/, https://www.dumplnyuspor.cz/tri-typicke-problemy-zacatku-topne-sezony-nas-pripravuji-o-teplo-i-o-penize/, https://www.drevostavitel.cz/clanek/mytus-o-uspore-na-vytapeni, https://oenergetice.cz/plynarenstvi/plyn-na-burze-zdrazuje-nove-fixace-pro-domacnosti-pujdou-nahoru, https://www.nasdum.eu/topna-sezona-se-blizi-jeden-stupen-dolu-muze-snizit-naklady-na-vytapeni-zhruba-o-6/
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