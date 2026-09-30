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„Jsem na vás tak pyšná." Exmanželka Baroše po letech sporů překvapila vzkazem na Instagramu, fanynka jí to ihned vyčetla

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Pět slov na Instagramu stačilo, aby se pod příspěvkem Terezy Barošové rozjela debata o tom, zda pochvala platí i pro jejího exmanžela.
„Jsem na vás tak pyšná." Exmanželka Baroše po letech sporů překvapila vzkazem na Instagramu, fanynka jí to ihned vyčetla

„Jsem na vás tak pyšná." Exmanželka Baroše po letech sporů překvapila vzkazem na Instagramu, fanynka jí to ihned vyčetla

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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