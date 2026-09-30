„Jsem na vás tak pyšná." Exmanželka Baroše po letech sporů překvapila vzkazem na Instagramu, fanynka jí to ihned vyčetla

Sobota 26. září 2026, vyprodaný stadion v Ostravě, patnáct tisíc lidí na rozlučce Milana Baroše s fotbalem. Na trávníku Petr Čech, Jan Koller, Vladimír Šmicer, Tomáš Rosický, a mezi nimi dva kluci, Patrik a Matteo, synové muže, kterému celý večer patřil. Jejich matka Tereza seděla doma. Jenže právě odtamtud poslala větu, která rozvířila víc emocí než lecjaký gól: „Jsem na vás tak pyšná.“ Podle médií citujících její instagramový příspěvek šlo o první veřejně vstřícnou formulaci směrem k okruhu kolem Milana Baroše po měsících soudních sporů a vzájemného ticha.
Pět slov a okamžitá výčitka
Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Jedna z fanynek se pod příspěvkem zeptala přímo: „A na Milana taky pyšná?“ Jádro výčitky bylo jasné, publikum chtělo vědět, jestli pochvala zahrnuje i exmanžela, nebo jen syny. Barošová odpověděla stručně: „Píši na všechny.“ Tři slova, kterými sama rozšířila význam vzkazu za jednu konkrétní osobu. Nespecifikovala, neupřesnila, nechala to otevřené. A právě ta otevřenost spustila lavinu interpretací.
Proč tak silná reakce na tak krátký text? Protože každý, kdo sledoval poslední dva roky příběhu Barošových, četl tu větu optikou rozchodu, rozvodových papírů a opatrovnických soudů.
Dva roky, které předcházely jedné větě
Časová osa je poměrně přehledná. V září 2024 Tereza veřejně potvrdila konec osmnáctiletého vztahu. Rozvod následoval ještě téhož podzimu. Pak přišel rok 2026 a s ním série soudních jednání o péči o syny. Atmosféra u soudu byla podle reportáží Blesku napjatá, média popisovala ostré výměny, nečekané svědky i Barošovo vtipkování, které střídal vztek. V dubnu 2026 Tereza na Instagramu veřejně bránila svou důstojnost, její právnička hovořila o problémech s komunikací i výživným.
Zlom přišel v květnu 2026. Milan Baroš stáhl návrh na změnu péče a opatrovnický spor skončil. Synové zůstali u matky. Mezi květnovým koncem soudní bitvy a zářijovou rozlučkou uplynuly čtyři měsíce, dost na to, aby se emoce usadily, ale málo na to, aby se zapomnělo.
Formulace „po letech sporů“ je mediálně srozumitelná, ale soudně doložený konflikt trval spíš měsíce než roky. Co trvalo déle, bylo veřejné napětí: už v březnu 2023 média upozorňovala na záhadné instagramové vzkazy a mizející společné fotky.
Rozlučka, která dala vzkazu kontext
Barošova rozlučka nebyla komorní záležitost. FC Baník Ostrava ji oznámil už v březnu, sám Baroš vysvětloval, že důstojné loučení po konci profesionální kariéry odložila covidová omezení. Na hřišti se sešla sestava, jakou ostravský stadion dlouho neviděl, vedle českých legend i Jerzy Dudek, Salif Diao nebo Emmanuel Eboué. A uprostřed toho všeho Patrik s Matteem, kteří si s otcem zahráli.
Právě účast synů dodává Terezinu vzkazu další rozměr. Oba kluci byli součástí otcova velkého večera, a přestože jejich matka na stadionu nebyla, veřejně ocenila moment, který patřil i jim. Podle iSportu oba synové s otcem mají dobrý vztah, a Terezin komentář to nijak nenarušil, spíš potvrdil.
Signál, ne smíření
Bylo by lákavé číst pět slov jako definitivní tečku za konfliktem. Jenže žádné společné prohlášení, žádné společné vystoupení, žádný přímý důkaz smíru dohledatelný není. Milan Baroš na Terezin komentář veřejně nereagoval, což odpovídá jeho dlouhodobému vzorci: ke svému soukromí se nevyjadřuje.
Redakce VIPŽivot připomíná, že oba mezitím žijí nové životy. Tereza tvoří pár s Filipem Neusserem, bývalým předsedou Národní sportovní agentury a někdejším brankářem v pozemním hokeji. Milan čeká s herečkou a muzikálovou zpěvačkou Anetou Vrzalovou dceru, termín je kolem Vánoc.
Proč jedna věta vyvolá bouři
Síla toho příspěvku nespočívá v tom, co Tereza Barošová napsala. Spočívá v tom, kdo to napsala a po čem to napsala. Po měsících soudních jednání, po veřejných obviněních, po polarizované debatě, v níž část komentujících označovala Terezu za zlatokopku a část stála na její straně. V takovém prostředí i neutrálně pochvalná věta funguje jako lakmusový papírek, každý si do ní promítne vlastní čtení.
Fanynčina otázka „A na Milana taky pyšná?“ nebyla zlomyslná. Byla logická. Protože když dva roky sledujete veřejný rozpad vztahu a pak přijde smířlivý tón, chcete vědět, jestli je to gesto, nebo skutečný posun. Odpověď „Píši na všechny“ nechává obě možnosti otevřené. A možná právě to je na celém příběhu nejpřesnější výpověď o tom, kde se vztah dvou lidí, kteří spolu strávili osmnáct let, právě nachází: někde mezi soudy a stadionem, mezi hořkostí a hrdostí na vlastní děti.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová