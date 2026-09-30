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Polohrubá nebo hladká. Tajemství dokonalých knedlíků spočívá ve správném poměru

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Domácí kynuté knedlíky dokážou zachránit i tu nejjednodušší neděli, ale stejně snadno ji pokazí. Tajemství tkví v jediném rozhodnutí, které uděláte ještě před zapracováním droždí.
Polohrubá nebo hladká. Tajemství dokonalých knedlíků spočívá ve správném poměru

Polohrubá nebo hladká. Tajemství dokonalých knedlíků spočívá ve správném poměru

Zdroj: Dezidor, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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