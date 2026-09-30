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Polské seniorky po 60 si na podzim češou vlasy takhle. Účes zvedne obličej a vizuálně ubere 7 let

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Dennívýzva
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Když se v zrcadle zdá, že tvář za poslední roky trochu sjela dolů, nemusí to mít na svědomí jen vrásky. Velký podíl na tom mívají vlasy. Polské ženské magazíny i stylistky, které pracují se zralými klientkami, letos na podzim doporučují stejnou kombinaci střihu a česání.
Polské seniorky po 60 si na podzim češou vlasy takhle. Účes zvedne obličej a vizuálně ubere 7 let

Polské seniorky po 60 si na podzim češou vlasy takhle. Účes zvedne obličej a vizuálně ubere 7 let

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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