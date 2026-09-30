Polské seniorky po 60 si na podzim češou vlasy takhle. Účes zvedne obličej a vizuálně ubere 7 let

Když se v zrcadle zdá, že tvář za poslední roky trochu sjela dolů, nemusí to mít na svědomí jen vrásky. Velký podíl na tom mívají vlasy. Polské ženské magazíny i stylistky, které pracují se zralými klientkami, letos na podzim doporučují stejnou kombinaci střihu a česání.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Kolik let přesně ubere, vám nikdo nezměří. Svěžejší dojem si ale většina žen všimne už po prvním vyfoukání.
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Po šedesátce se vlasy obvykle ztenčí, prořídnou a přijdou o objem. Střih, který kdysi seděl, pak na hlavě leží naplocho a ztrácí tvar.
Dlouhé rovné vlasy bez vrstev navíc stahují pohled k bradě. Obličej pak působí unaveněji, i když se s ním nic nestalo.
Foto: Shutterstock.com Mikádo po bradu s měkkými vrstvami
Základem je kratší mikádo, které končí zhruba u brady nebo kousek pod ní. Kadeřnice do něj vystříhá lehké vrstvy, aby vlasy nevisely jako těžký závěs. U obličeje nechá jemné prameny, které tvář orámují.
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Tahle délka má výhodu, že se dá snadno upravit a zároveň působí upraveně i ve větru nebo pod čepicí.
Objem nahoře zvedne celou tvář
Celé kouzlo spočívá v tom, kam se objem umístí. Vlasy nadzvednuté na temeni a u kořínků přesunou pozornost nahoru, takže obličej vypadá jako po jemném liftingu. Přilehlé vlasy na temeni naopak tvář opticky stahují dolů.
Ženám s kulatějším obličejem prospívá hlavně výška nahoře. Do šířky v úrovni lící by vlasy načechrané být neměly.
Přečtěte si také: Nejhorší tuňák v konzervě z českých supermarketů. Češi ho kupují kvůli bílkovinám a netuší, co je s ním špatně Foto: Freepik.com Ofina rozhrnutá do stran
Druhou polovinu efektu obstará ofina. Polská stylistka Joanna Szwajkos a další odbornice nejčastěji doporučují takzvanou záclonkovou ofinu, která se rozdělí uprostřed a měkce padá na obě strany. Zakryje vrásky na čele a přitáhne pozornost k očím. Podobně funguje i ofina sčesaná šikmo na stranu.
Hustou a rovně zastřiženou ofinu je lepší u jemných vlasů vynechat. Místo zakrývání by jejich řídkost spíš zvýraznila.
Jak to ráno učesat
Tady se rozhoduje, jestli účes obličej opravdu zvedne. Vlasy se foukají přes kulatý kartáč tak, aby se prameny u kořínků zvedaly vzhůru. Pomůže malé množství lehké pěny nebo spreje na objem. Těžké oleje ke kořínkům nepatří, protože vlasy zplacatí.
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Ofinu stačí při foukání kartáčem rozhrnout doleva a doprava. Pokud nosíte brýle, vezměte si je ke kadeřnici s sebou, ať ofina ani prameny u uší nepřekážejí obroučkám.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://pieknaistylowa.pl/odmladzajace-fryzury-dla-60-latek/, https://g.pl/news/7,187451,33010461,nie-tylko-bob-i-pixie-kobiety-po-60-tce-pokochaly-ciecia-ktore.html, https://www.kondice.cz/pece-o-telo/ucesyprozenynad60strihyobjemsvezestcelebrity/, https://glosseniora.pl/2026/05/28/jaka-fryzura-dla-60-latki-krotkie-srednie-i-dlugie-fryzury-ktore-odmladzaja/, https://www.kondice.cz/beauty-a-vzhled/tyto-ucesy-slusi-vsem-zenam-nad-60-let-uberou-roky-a-dodaji-tvari-smrnc/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-60-pohodlny-modni/, https://zdjecieai.pl/fryzury/po-60