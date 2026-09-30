Můžeme milovat život a zároveň se nebát smrti?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Můžeme milovat život a zároveň se nebát smrti?
Varování před riziky umělé inteligence už nepřichází jen od jejích kritiků, ale i zevnitř technologických...
Daniel Skokan se za vztahového terapeuta nepovažuje. Se svou ženou Kristýnou ale letos slaví třicet let...
Poslední rozloučení s americkým konzervativním aktivistou Charliem Kirkem a irským písničkářem Glenem...
V Pásmu Gazy se po měsících a letech devastace znovu rozbíhá školní výuka. Farní škola Svaté Rodiny,...
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