Kynuté pletence s mandlovou náplní: Nadýchané domácí pečivo lepší než z pekárny

Mandlová mouka dává těmto pletencům úplně jinou dimenzi než klasická skořicová náplň. Kombinace másla, smetany a vanilkového extraktu vytváří krém, který se při pečení krásně rozlije do vrstev těsta a výsledek připomíná spíš pečivo z vídeňské kavárny než domácí nedělní snídani. Mandlová mouka v pečení: Proč se hodí mít ji po ruce
V tomhle receptu nehraje mandlová mouka jen roli ochucovadla. Náplň díky ní drží pohromadě, takže se nerozteče po celém plechu, a zároveň jí dá jemně oříškový tón. Po upečení je ještě výraznější. Když mandlovou mouku doma nemáte, dá se použít i najemno namleté . Výsledek bude chuťově silnější, méně jemný, ale pořád lískové ořechy velmi dobře použitelný. Recept na kynuté pletence s mandlovou náplní
Ingredience pro přípravu
Těsto: Hladká mouka – 400 g Mléko – 200 ml Krupicový cukr – 70 g Rozpuštěné máslo – 50 g Čerstvé droždí – 20 g Vejce – 1 ks Sůl – ½ lžičky
Mandlová náplň: Mandlová mouka – 100 g Krupicový cukr – 100 g Změklé máslo – 40 g Smetana ke šlehání – 40 ml Žloutek – 1 ks Vanilkový extrakt – 1 lžička (případně vanilkový cukr)
Dokončení: Rozpuštěné máslo – na potření po upečení Žloutek rozmíchaný v troše vody – na potření před pečením Moučkový cukr – na posypání Foto: Dvě v troubě, Jako z pekárny, jen lepší: Kynuté pletence s mandlovou náplní, které zvládne každý začátečník Postup přípravy nadýchaných kynutých pletenců
1. Do nádoby domácí pekárny nalijte mléko, přidejte rozpuštěné máslo a vejce. Pak přijde hladká mouka. Do jejího středu udělejte menší důlek a rozdrobte do něj droždí. Cukr dejte do jednoho rohu nádoby, sůl do druhého. Droždí by se se solí ani cukrem nemělo hned potkat, kynutí pak nemusí být tak spolehlivé.
2. Zvolte program těsto a pekárnu nechte běžet. Hnětení spolu s kynutím zabere přibližně 1,5 hodiny.
3. Během té doby připravte mandlovou náplň. Do mísy dejte
změklé máslo, mandlovou mouku, žloutek, krupicový cukr, smetanu ke šlehání a vanilkový extrakt. Všechno promíchejte stěrkou na hladší krém. Nechte ho stát při pokojové teplotě. Když je náplň studená, roztírá se po těstě zbytečně neochotně.
4. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučněnou pracovní plochu a rozválejte ho na obdélník vysoký asi 5 mm.
5. Mandlový krém rozprostřete po celé ploše těsta. Horní okraj, zhruba 2 cm, nechte bez náplně. Těsto se pak při skládání lépe zavře.
6. Horní část těsta přehněte směrem dolů přibližně ke středu obdélníku, ne až úplně ke spodnímu kraji. Spodní část potom přeložte přes ni. Vznikne třívrstvý obdélník a náplň zůstane uvnitř. Boční konce ještě zahněte a uzavřete, aby při pečení zbytečně nevytékala.
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7. Přeložené kraje odřízněte. Z připraveného těsta pak nakrájejte proužky široké přibližně
4 cm.
8. Každý proužek vezměte do rukou a dvakrát přetočte. Vznikne spirála. Můžete ji stočit do menšího kulatého uzlíčku, případně ji nechat volnější, podle toho, jaký tvar vám vyhovuje.
9. Pletence klaďte na plech vyložený pečicím papírem. Povrch zlehka potřete vodou, zakryjte utěrkou a nechte ještě
30 minut kynout někde v teple. Troubu předehřejte na 180 °C
10. Použít můžete horkovzduch i klasický horní a dolní ohřev.
11. Krátce před pečením potřete každý pletenec žloutkem rozmíchaným s trochou vody. Díky tomu po upečení chytí pěknou zlatavou barvu.
12. Pečte asi
20 minut, dokud pletence nezezlátnou až do zlatohněda. Při lehkém poklepání by měly znít dutě.
13. Po vytažení z trouby je hned potřete rozpuštěným máslem. Kůrka tím změkne a povrch bude hezky lesklý.
14. Po vychladnutí pletence poprašte moučkovým cukrem a můžete je dát na stůl.
Foto: Dvě v troubě, Jako z pekárny, jen lepší: Kynuté pletence s mandlovou náplní, které zvládne každý začátečník Naše tipy: Jak pletence upravit a co se osvědčilo
První várku jsme pekli bez zásahů do receptu, tedy s mandlovou moukou a bez zkracování kynutí. Čekali jsme poctivé sladké kynuté pečivo, to ano, ale náplň byla nakonec příjemnější, než jsme tipovali. Je jemná, nepřetěžuje těsto a nepůsobí jako těžký máslový krém, po kterém má člověk dost na celé odpoledne. Pletence vydržely vláčné i druhý den. Stačilo je uložit do uzavřené nádoby. Poslouží i fólie, jen to na kuchyňské lince nevypadá zrovna výstavně.
Když nemáte mandlovou mouku, namelte v mixéru lískové nebo vlašské ořechy. Chuť bude o trochu výraznější, ale recept to bez potíží zvládne. Vanilkový extrakt lze vyměnit za jeden sáček vanilkového cukru. Ve výsledku nejde o rozdíl, který by pečivo zásadně změnil. Kdo chce sladší náplň, může přidat lžíci medu. Smetana ho dobře propojí se zbytkem surovin. Bez domácí pekárny připravíte těsto ručně. Droždí rozmíchejte v teplém mléce se lžičkou cukru, nechte asi 10 minut vzejít a potom zapracujte zbývající suroviny. Hnětení zabere přibližně 10 minut, kynutí pak asi 1 hodinu na teplém místě.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Dvě v troubě