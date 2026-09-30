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Kynuté pletence s mandlovou náplní: Nadýchané domácí pečivo lepší než z pekárny

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Mandlová mouka dává těmto pletencům úplně jinou dimenzi než klasická skořicová náplň. Kombinace másla, smetany a vanilkového extraktu vytváří krém, který se při pečení krásně rozlije do vrstev těsta a výsledek připomíná spíš pečivo z vídeňské kavárny než domácí nedělní snídani.
Kynuté pletence s mandlovou náplní

Kynuté pletence s mandlovou náplní

Zdroj: Foto: Dvě v troubě, Jako z pekárny, jen lepší: Kynuté pletence s mandlovou náplní, které zvládne každý začátečník
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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