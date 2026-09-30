Real ucítil šanci. Po neúprosném verdiktu nad City kontaktoval Haalandovo okolíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Real ucítil šanci. Po neúprosném verdiktu nad City kontaktoval Haalandovo okolí
Jürgen Klopp ani ve druhém utkání na lavičce německé reprezentace nedosáhl na vítězství. Po remíze 1:1 s...
Sobotní večer nabídl šlágr Ligy národů mezi Anglií a Španělskem, který ve Wembley vyzněl lépe pro...
Prostředím F1 rezonuje v posledních dnech spekulace, že by se do slavné série závodů mohl vrátit bývalý šéf...
Bývalý reprezentační gólman Petr Čech se může pochlubit rekordním počtem startů za český národní výběr. Má...
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