Zázvorový prostředek má pomoci uvolnit hlen z dýchacích cest. Jeho příznivý účinek se může projevit už během několika hodin

Reklama
2 min
Zázvorový prostředek má pomoci uvolnit hlen z dýchacích cest. Jeho příznivý účinek se může projevit už během několika hodinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když jste nemocní, vaše tělo produkuje více hlenu, který ucpává váš dýchací systém. Než zamíříte do lékárny, zkuste tento domácí recept na účinný lék.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: unsplash / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Reklama
Redakční poznámka: Tento článek přináší obecné informace z partnerského obsahu a slouží pouze k informativním účelům. Nenahrazuje odbornou lékařskou, psychologickou, nutriční ani terapeutickou péči. Pokud řešíte zdravotní potíže, duševní obtíže, užíváte léky, jste těhotná, trpíte chronickým onemocněním nebo zvažujete změnu léčby, jídelníčku či životního stylu, poraďte se vždy s kvalifikovaným odborníkem. Redakce Centrum.cz neodpovídá za případné následky vzniklé na základě individuálního použití informací uvedených v článku.
Přirozené způsoby, jak snížit vysokou hladinu cholesterolu a snížit tak riziko vzniku nebezpečných onemocnění
Vysoký cholesterol je pořádně velký strašák řady lidí. Není divu, pokud se jej nepodaří dostat pod...
Včasně varovné signály, kterými tělo dává najevo, že mu chybí důležitý vitamin C
Existuje několik varování, které vás upozorní, že vaše tělo potřebuje zvýšit dávku látky kterou je vitamin...
Zdravotní výhody opomíjeného čiroku. Díky svým blahodárným účinkům si zaslouží být na každém jídelníčku
Čirok patří k nejstarším obilninám, pěstovali ho už staří Egypťané. Dnes se čirok řadí mezi 5 nejčastěji...
Když srdce „bubnuje“ mimo rytmus: Mezi příčiny srdeční arytmie patří stres, káva, nespavost i hormony
Pokud srdce udeří mimo svůj obvyklý rytmus, nemusí to zákonitě představovat ohrožení života. Je však...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Babičky sbíraly březové listí po kilech a sušily ho na zimu. Čaj z něj zmírní bolest svalů, tinktura posílí imunitu za pár korun
- RSV: koho ohrožuje a jak se chránit
- Tabulka, kterou byste měli vidět: Jaká je vaše ideální váha podle výšky a věku
- Bílé neznamená zdravé. Co bělení zubů umí – a co za tebe peroxid opravdu nespraví
Polské seniorky po 60 si na podzim češou vlasy takhle. Účes zvedne obličej a vizuálně ubere 7 let
ExtraInspirace
dnes, 06:36
2 min
Největší chyby při smažení řízků: Kvůli této jediné věci bývají suché a tvrdé. Přitom ji dělá skoro každý
Poudree.cz
dnes, 06:33
3 min
Peníze hrají v dnešním horoskopu velkou roli: Některým znamením proklouznou mezi prsty, jiná čekají slibné vyhlídky. Dejte si však pozor, komu důvěřujete
Asianstyle
dnes, 06:30
5 min
Polohrubá nebo hladká. Tajemství dokonalých knedlíků spočívá ve správném poměru
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
3 min
Překladač na puberťáka: Od „hustý“ přes „cringe“ až po „rizz“. Každá generace měla slova, kterým rodiče nerozuměli
Poudree.cz
dnes, 06:30
4 min
Reklama
Vyhlašujeme nejhorší zvyk při topení na podzim: kvůli němu Češi zaplatí až o 9 600 Kč víc
FVE.info
dnes, 06:24
4 min
Na Designbloku představí nové kolekce českého skla Velčovský i Klimchi
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:23
Rychlé domácí palačinky: Jednoduchý recept na tenké, vláčné a vždy povedené sladké placky
Cooky.cz
dnes, 06:20
4 min
Češi často vůbec neví, že přístřešky a pergoly na vlastním pozemku mají přísná pravidla. Stačí necelé 2 metry a musíte je zbourat
PrimaProstor.cz
dnes, 06:19
4 min
Danuše Nerudová se pochlubila romantickými fotkami s manželem: Do Paříže však vůbec nejeli za památkami
In-lifestyle.cz
dnes, 06:15
3 min
Reklama
Bramborovou vodu po vaření vylévá do dřezu 90 % lidí. Zahrádkáři ji ale nosí na záhon a sklízí výsledky, které mluví samy za sebe
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:15
2 min
Zapomenutý československý film se po desítkách let stal hitem světového internetu: Lidé jsou nadšení
Světkreativity
dnes, 06:12
2 min
Real ucítil šanci. Po neúprosném verdiktu nad City kontaktoval Haalandovo okolí
SportWin
dnes, 06:12
2 min
Zázvorový prostředek má pomoci uvolnit hlen z dýchacích cest. Jeho příznivý účinek se může projevit už během několika hodin
Zdravestravovani.eu
dnes, 06:11
2 min
Vémola vyhrál zápas v Německu a zamířil rovnou za Monikou. Před zraky všech jí dal polibek, vztah už neskrývá
VIPživot.cz
dnes, 06:10
3 min
Reklama
Ze 40 tisíc na 28 milionů fanoušků. "Radši bych měl svůj starý život," přiznává hrdina MS
SportWin
dnes, 06:09
2 min
Tři obří kuličkodráhy v Příchovicích. Děti odsud nechtějí domů
Žádný Špeky
dnes, 06:08
2 min
Stylistka varuje ženy 60+: tahle 1 barva podzimního kabátu přidává 10 let. Většina Češek si ji kupuje pořád dokola
ExtraInspirace
dnes, 06:08
2 min
Na tomhle Češi zbytečně prodělávají. Každý rok toho vyhodí desítky kilogramů
Žádný Špeky
dnes, 06:07
2 min
Josef Vojtek završuje svou muzikálovou éru. Loučí se albem Duety
Aplausin.cz
dnes, 06:03
1 min
Reklama
Když se vám pes rozvalí na klíně, není to vždy známka náklonnosti. Kynologové rozlišují sedm motivů a jeden vyžaduje okamžitý zásah
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
5 min
Padané ovoce pod stromy láká víc než jen vosy. Po setmění přicházejí návštěvníci, které na zahradě rozhodně nechcete
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
5 min
Žena nechala powerbanku nabíjet v kufru v nákladovém prostoru. 180 cestujících si myslelo, že letadlo padá kvůli bombě
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
4 min
Sběratelé shánějí bakelitové telefony z ČSSR. Cenu zvedá barva, která vznikla díky bílkovině z mléka
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
4 min
Godla jim při natáčení Mostu vyprávěl historky z vězení, tak je zfilmovali jako seriál
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:00
Reklama
Otevřené, nebo zavřené? Jak nechávat dveře do koupelny po sprchování. Toto tvrdí odborníci
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
3 min
Jak by v roce 2026 vypadal Karel Černoch: Podle AI by byl i v 82 letech stále štramák
In-lifestyle.cz
dnes, 05:59
3 min
Tady život být neměl. Pod ledem Saturnova měsíce se děje něco zvláštního, vědci teď vědí proč
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 05:59
Ani hladká mouka, ani škrob. Babičky zahušťovaly polévky 1 surovinou, díky které je chuť úplně jiná
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:59
4 min
Ani Plzeň, ani Budvar. Bylo vyhlášeno nejlepší české pivo 2026 a je to velké překvapení
Zodpovime.cz
dnes, 05:57
4 min
Reklama
Jak by dnes vypadal Karel Zich podle umělé inteligence: I v 77 letech by byl stále fešák
In-lifestyle.cz
dnes, 05:53
2 min
Zavařovací sklenice nemusí správně těsnit. Jak to poznat dřív, než je uložíte
Home-in-Cube
dnes, 05:53
4 min
Řidiče jedoucí na Slovensko čekají komplikace. Silnice za Jablunkovem projde opravou
Ostravská Drbna
dnes, 05:48
1 min
Frontman Kabátu se druhou deskou loučí se svými muzikálovými rolemi
Borovan.cz
dnes, 05:44
1 min
Krokodýl v oblíbeném letovisku? Za šíření AI snímku hrozí muži vězení
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:42
Reklama
Octomilky nemusí domácnost obtěžovat celé týdny. Několik snadných a účinných rad je pomůže vypudit nadobro
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 05:40
2 min
Ukradli návěsy s logy Nvidie, místo GPU a AI akcelerátorů našli jen 20 tun písku
diit.cz
dnes, 05:40
1 min
Přestavba nádraží zastaví vlaky. Výluky zasáhnou tři tratě
Hradecká Drbna
dnes, 05:40
1 min
Vyhlašujeme nejhorší kabelky pro seniorky: vypadají prakticky, ale přidávají roky
Relaxeo.cz
dnes, 05:36
3 min
Stojací lampa z ČSSR se prodává za desítky tisíc. Sběratele láká kov a opálové sklo, které průmysl v 60. letech opustil
VědaŽivě.cz
dnes, 05:36
4 min
Reklama
Reklama
Škrtání v ČT. Diváci přijdou o oblíbenou soutěž, krimi pátrání nebo pořad pro ženy
Největší chyby při smažení řízků: Kvůli této jediné věci bývají suché a tvrdé. Přitom ji dělá skoro každý
Jak by v roce 2026 vypadal Karel Černoch: Podle AI by byl i v 82 letech stále štramák
Zájemci za obraz nabízeli desítky tisíc. Laďka Něrgešová se ale nakonec rozhodla úplně jinak
Drtivý finiš Pastrňáka a spol. Boston rozhodl smrští během 75 vteřin a hned má rekord
Reklama
Reklama