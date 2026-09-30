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Češi často vůbec neví, že přístřešky a pergoly na vlastním pozemku mají přísná pravidla. Stačí necelé 2 metry a musíte je zbourat

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Podzim je pro spoustu majitelů zahrad chvílí, kdy terasu konečně zastřeší nebo […]
Češi často vůbec neví, že přístřešky a pergoly na vlastním pozemku mají přísná pravidla. Stačí necelé 2 metry a musíte je zbourat

Češi často vůbec neví, že přístřešky a pergoly na vlastním pozemku mají přísná pravidla. Stačí necelé 2 metry a musíte je zbourat

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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