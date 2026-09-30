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Pardubická kanalizace slouží už více než sto let. Pomáhá jí vejčitý tvar i moderní kamery

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Pod historickým centrem Pardubic se nachází několik kilometrů historické cihlové kanalizace vybudované na počátku 20. století, která dodnes odvádí odpadní i dešťové…
stoleta-kanalizace2

stoleta-kanalizace2

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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